Singa Cup 2026: MilkLife Kickers raih posisi kedua di kategori Girls U14

MilkLife Kickers mengakhiri perjalanan di Singa Cup 2026 kategori Girls U14 dengan menempati posisi kedua. Hasil tersebut dipastikan setelah wakil tuan rumah, Lion City Sailors, menang telak 9-0 atas wakil Australia, South Coast Baptist College, pada Jumat (6/11) sore. Tambahan tiga poin dan sembilan gol dari pertandingan tersebut membuat Lion City Sailors mengambil alih posisi puncak klasemen yang sebelumnya ditempati MilkLife Kickers.

Sebelumnya, MilkLife Kickers sempat memimpin klasemen pada hari kedua setelah meraih dua kemenangan atas wakil Singapura, BMW, dengan skor 8-0, serta wakil Australia, Fremantle City FC, dengan skor 5-1. Namun, meski sama-sama mengoleksi sembilan poin dari tiga kemenangan, MilkLife Kickers harus turun ke posisi kedua karena kalah selisih gol dari Lion City Sailors.

Tim asal Singapura tersebut menutup fase grup dengan selisih gol +32, hasil dari 35 gol yang dicetak dan tiga kali kebobolan. Sementara itu, MilkLife Kickers mencatatkan selisih gol +24 dari 26 kalo memasukkan bola dan dua kali kebobolan.

Pelatih MilkLife Kickers, Timo Scheunemann, menegaskan bahwa posisi di akhir turnamen bukan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan tim dalam mengikuti Singa Cup 2026. Pelatih yang juga membawa Indonesia Garuda Pertiwi menjadi runner-up pada turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 tersebut berharap, pengalaman menghadapi persaingan di level internasional dapat memotivasi para pemain untuk semakin giat berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Kalau bicara menang, semua pasti mau menang. Tetapi buat saya yang lebih penting adalah setelah dari Singa Cup ini, para pemain semakin termotivasi untuk terus fokus berlatih demi menaikkan level mereka. Baru kita bicara soal hasil di atas lapangan, karena sebetulnya apa yang kami lakukan di sini adalah untuk mencari pemain berpotensi untuk nantinya dikembangkan agar bisa menjadi tulang punggung tim nasional. Semoga mereka bisa terus tekun berproses meningkatkan level permainan,” ucap Timo.

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Sementara itu, penyerang MilkLife Kickers, Albianca Raula, menilai persaingan di Singa Cup 2026 berlangsung kompetitif. Ia juga melihat adanya peningkatan kekompakan di dalam tim meski persiapan yang dijalani relatif singkat.

“Tahun ini lebih intens secara permainan. Kemudian secara tim, saya merasa musim ini lebih kompak secara permainan, chemistry satu sama lain juga nyambung. Padahal, bisa dibilang persiapan yang kami jalani termasuk singkat. Tapi, saya pribadi puas dengan hasil yang kami dapatkan di Singa Cup tahun ini. Pengalaman di sini jadi memotivasi saya untuk latihan lebih keras untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi,” ucap Albianca.

Singa Cup merupakan turnamen sepak bola kelompok usia berskala internasional yang diselenggarakan di Singapura sejak 2011. Pada edisi 2026, turnamen ini diikuti 136 tim dari 13 negara. Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife mengirimkan MilkLife Kickers untuk berkompetisi di kategori Girls U14. Para pemain yang memperkuat tim merupakan hasil seleksi dari MLSC All-Stars 2025/2026.

Istimewa

Hasil Singa Cup 2026 Kategori Girls U14

Juara : Lion City Sailors (Singapura)

Runner-up : MilkLife Kickers (Indonesia)

Tempat Ketiga : Fremantle City FC (Australia)

Tempat Keempat : South Coast Baptist College (Australia)