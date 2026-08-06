"HERE WE ACTUALLY GO" menjadi judul yang dipilih klub Bundesliga itu untuk pengumuman resmi transfer Diomande di media sosial. Sebuah sindiran yang jelas mengarah kepada Romano, yang diketahui selalu memberi judul unggahannya soal informasi transfer yang sudah pasti dengan "HERE WE GO".

Jurnalis transfer asal Italia yang belakangan menuai kritik itu telah melaporkan transfer Diomande ke Madrid sebagai sesuatu yang diklaim sudah rampung sejak beberapa hari lalu. Setelah itu, Leipzig melalui direktur pelaksana olahraga Marcel Schäfer sudah lebih dulu menyindir Romano: "Yang jelas, satu atau dua orang yang disebut ahli transfer sudah melaporkan tujuh sampai sepuluh hari lalu bahwa sesuatu sudah 'done' atau 'Here we go'. Kenyataannya tidak seperti itu. Ada pembicaraan yang harus dilakukan dengan pihak-pihak yang berbeda," kata Schäfer di sela-sela pemusatan latihan RB di Austria.

Kini, antara Real, Leipzig, dan Diomande semuanya memang akhirnya sudah tuntas. Pada Kamis sore, kedua klub mengonfirmasi rampungnya transfer tersebut, dengan kubu Madrid diyakini membayar biaya dasar sebesar 125 juta euro. Termasuk pembayaran bonus, jumlah itu kabarnya masih bisa meningkat hingga 140 juta euro.

Yan Diomande menandatangani kontrak tujuh tahun di Real Madrid

Diomande, yang baru bergabung dari CD Leganes ke Leipzig pada musim panas lalu, diminati sejumlah klub top Eropa setelah musim debutnya yang luar biasa kuat di Bundesliga. Liverpool, Paris Saint-Germain, dan Manchester City juga diyakini sempat menunjukkan minat kepada pemain ofensif berusia 19 tahun itu dan kabarnya bahkan menawarkan sekitar 100 juta euro. Namun, RB tetap berkeras dengan tuntutan mereka yang jauh lebih tinggi, yang kini dipenuhi Real.





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"Pindah ke Real Madrid adalah perwujudan mimpi masa kecil saya," ujar Diomande, yang di Bernabeu menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun hingga 2033.