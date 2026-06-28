Sindiran sinis terhadap jalur Argentina di Piala Dunia: ‘Sama sekali tidak diistimewakan’

Fase grup Piala Dunia telah usai, sehingga kita kini dapat bersiap menyambut babak gugur turnamen ini. Di acara NOS WK Ontbijt, jadwal pertandingan dibahas secara mendetail, termasuk perjalanan Argentina.

Pembawa acara Henry Schut langsung menyoroti juara dunia tersebut. Di babak 32 besar, tim asuhan pelatih kepala Lionel Scaloni akan menghadapi Cape Verde. Jika menang, di babak 16 besar mereka akan berhadapan dengan pemenang pertandingan antara Australia dan Mesir.

Jika Argentina juga memenangkan pertandingan tersebut, mereka akan melaju ke perempat final. Di sana, mereka harus menghadapi pemenang dari pertandingan Swiss – Aljazair dan Kolombia – Ghana untuk memperebutkan tempat di semifinal.

“Pada akhirnya, saya memperkirakan mereka akan menghadapi Kolombia,” kata Leonne Stentler, yang menyimpulkan bahwa Los Cafeteros bisa menjadi lawan yang sulit. “Pada babak kualifikasi, Argentina kalah dari mereka dan bermain imbang melawan mereka. Sebenarnya, itulah satu-satunya rintangan di jalan mereka.”

Schut tidak terkesan dengan jalur tersebut. “Itu sebenarnya hanya dua pertandingan pemanasan lagi, bisa dibilang begitu,” katanya menanggapi calon lawan Argentina. Selanjutnya, perhatian beralih ke jalur timnas Belanda. “Itu sedikit lebih berat. Apakah kita perlu memikirkannya?” tanya Schut.

“Tidak, kan? Ini benar-benar undian yang adil,” kata sang pembawa acara dengan nada sinis. “Semuanya benar-benar diundi secara adil,” tambahnya, lalu Stentler pun tertawa. Analis itu pun ikut menyambut nada tersebut. “Argentina sama sekali tidak diuntungkan dalam turnamen ini,” katanya dengan nada bercanda yang jelas.

Schut memang meredakan ketegangan seputar undian tersebut. “Dan jika tidak, kita tetap harus menerimanya,” pungkasnya. Pada Selasa dini hari pukul 03.00, Belanda akan menghadapi Maroko di babak kedua. Jika menang, pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada. Di perempat final, Oranje berpotensi bertemu Prancis atau Jerman. Bagian jadwal tersebut tampaknya akan menjadi jalur yang berat di atas kertas.