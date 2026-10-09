Di depan papan penghormatan kayu, tempat tahun-tahun gelar juara klub tersukses Jerman diabadikan, Klopp bercanda soal kekosongan pada tahun 2011 dan 2012. Sambil mengedipkan mata, ia menunjuk lompatan dalam kronik tersebut dan berseloroh: "Ada yang hilang, kan!"

Latar belakang sindiran itu: tepat pada dua musim tersebut, klub Klopp saat itu, Borussia Dortmund, merebut trofi Bundesliga. Ketika pelatih tim nasional Jerman tak lama kemudian melihat kronik Piala dan di sana juga menemukan kekosongan dari tahun Dortmund meraih double pada 2012, ia menambahkan sambil tersenyum: "Dan di sini juga. Ini aneh." Penampilan penuh humor khas "Kloppo" yang dirayakan di media sosial.

Klasik di era 2010-an: Saat BVB menjadi musuh utama Bayern

Sindiran humoris ini membangkitkan kenangan akan mungkin era paling intens dalam sejarah Bundesliga modern. Di bawah Klopp, Borussia Dortmund menikmati era keemasan antara 2008 dan 2015 dan sempat naik menjadi "musuh utama" FC Bayern.

Dipimpin bintang-bintang seperti Robert Lewandowski, Mario Götze, dan Mats Hummels, BVB menggulung liga dengan gaya bermain berintensitas tinggi. Puncak mutlak dari fase ini adalah tahun 2012, ketika Dortmund bukan hanya merebut gelar juara dari Bayern, tetapi juga mempermalukan rivalnya itu dengan skor 5-2 pada final DFB-Pokal di Olympiastadion Berlin dan menyempurnakan double bersejarah.

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Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

"Refleks Bayern" memicu perubahan keseimbangan kekuatan

Penghinaan ini memicu "refleks Bayern" yang terkenal dan mencapai puncaknya pada musim 2012/13 dalam showdown pamungkas. Pada final Liga Champions pertama yang sepenuhnya mempertemukan dua tim Jerman dalam sejarah, di Stadion Wembley, London, dua rival bebuyutan itu berhadapan di puncak rivalitas mereka.

Dalam laga dramatis, Bayern menang 2-1 lewat gol telat Arjen Robben. Itu menjadi tembakan awal bagi rangkaian gelar bersejarah Bayern, yang juga berkaitan erat dengan transfer bintang-bintang BVB, Götze, Lewandowski, dan Hummels.

Dengan kepindahannya ke FC Liverpool pada 2015, Klopp membuka babak baru dan bersama The Reds ia juga merayakan gelar Liga Champions pada 2019 serta setahun kemudian gelar juara Liga Inggris ke-20 yang bersejarah.