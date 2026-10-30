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Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengungkapkan rasa hormat dan simpati yang besar kepada pelatih Manchester United Michael Carrick, yang tengah mendapat tekanan, menjelang pertemuan kedua tim di Stamford Bridge. Alonso mengakui bahwa posisi pelatih yang menjadi sorotan publik membawa tekanan tanpa henti ketika hasil pertandingan tidak memuaskan.

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Laga penting membuat posisi Carrick jadi sorotan

Manchester United bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu, sementara manajer Michael Carrick berjuang mempertahankan posisinya setelah awal musim Premier League yang buruk. United tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen setelah hanya memenangi satu dari delapan pertandingan pembuka mereka.

Kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Bournemouth menambah tekanan terhadap pelatih berusia 45 tahun itu.

Namun, bos Chelsea Xabi Alonso menegaskan United tetap merupakan lawan berbahaya, terlepas dari berbagai sorotan di luar lapangan.

Alonso mengenang kedekatannya dengan Carrick

Alonso mengungkapkan rasa hormatnya kepada Carrick, seraya mengenang pertemuan mereka sebagai gelandang di kubu yang berlawanan serta percakapan mereka baru-baru ini dalam laga para legenda. "Saya sangat menghormati Michael dan bersimpati kepadanya sebagai manajer. Saya mengenalnya karena kami pernah saling berhadapan. Baru-baru ini kami bermain dalam laga para legenda, jadi kami sempat mengobrol sedikit," ujar Alonso.

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"Dia sosok yang sangat baik dan Anda ingin berada di dekat orang seperti itu. Namun, selain itu, bukan kapasitas saya untuk berkomentar."

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Menanggapi besarnya sorotan media terhadap kedua pelatih, Alonso menambahkan: "Itu bukan hal baru. Anda sudah mengetahuinya saat menerima pekerjaan ini dan harus menghadapi masa-masa sulit, lalu melewatinya."

Chelsea bersiap menghadapi Manchester United yang termotivasi

Alonso menolak anggapan bahwa krisis yang tengah dialami Manchester United membuat persiapan menghadapi mereka menjadi lebih mudah. "Bagi saya, itu tidak mengubah apa pun. Dalam situasi apa pun, kami harus mempersiapkan diri dengan cara yang sama. Kami mengendalikan hal-hal yang bisa kami kendalikan," jelas Alonso.

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"United memiliki skuad yang bagus, pemain-pemain bagus, dan manajer yang bagus. Jadi, ini akan menjadi pertandingan sulit dan kami harus tampil dalam versi terbaik kami untuk menang."

"Kami harus memiliki kendali yang baik, mengendalikan emosi dengan baik, merasa nyaman, bermain dengan intensitas tinggi... Gol pertama juga akan penting," papar pelatih asal Spanyol itu.

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Duel krusial Premier League menanti di Stamford Bridge

Kedua klub sama-sama mengincar tiga poin dalam pertemuan Sabtu ini untuk mengubah jalannya musim mereka di kompetisi domestik.

Alonso menuntut respons yang kuat dari para pemainnya setelah kekalahan kandang dari Tottenham Hotspur akhir pekan lalu.

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Pertandingan di Stamford Bridge dijadwalkan dimulai pada Sabtu sore.