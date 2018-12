Simpati Pelaku Sepakbola Dunia Untuk Tsunami Di Selat Sunda

Indonesia kembali berduka, karena bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda, seperti Banten dan Lampung, Sabtu (22/12) malam, hingga menelan ratusan korban jiwa.

Kejadian tersebut tak luput dari perhatian para pelaku sepakbola dunia, yang ramai-ramai menyampaikan rasa simpati mereka. Sebut saja eks pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, dan stafnya.

"Sangat sedih karena kabar duka yang datang dari Indonesia. Harapan terbaik saya untuk semua korban. Tetap kuat," tulis Milla, lewat akun Instagram pribadi miliknya.

"Dukungan saya untuk seluruh keluarga saya di Indonesia. Peluk erat," tulis Miguel Gandia, yang dulu merupakan pelatih fisik dari timnas Indonesia.

Michael Essien, eks Persib Bandung dan Chelsea, juga menyampaikan rasa simpatinya. Pun dengan Mesut Ozil yang menuliskan rasa duka dengan bahasa Indonesia.

"Berita buruk dari Indonesia. Saya berharap keluarga dari korban bencana alam ini dikuatkan, dan bagi yang terluka semoga lekas pulih dan sehat kembali," tulis Ozil melalui Twitter.

