Simone Inzaghi siap hengkang secara sensasional setelah mantan pelatih Inter itu memutuskan meninggalkan Al-Hilal pada akhir musim

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Simone Inzaghi akan meninggalkan Al Hilal ketika kontraknya yang bernilai tinggi berakhir pada akhir musim ini. Pelatih asal Italia itu diperkirakan akan meninggalkan Arab Saudi pada musim panas ini, memicu spekulasi soal kemungkinan kembali ke Serie A atau pindah ke Liga Primer Inggris.

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Inzaghi akhiri petualangan di Arab Saudi

Inzaghi telah mengambil keputusan bulat untuk meninggalkan Al Hilal saat kontraknya saat ini berakhir. Pelatih asal Italia itu akan resmi hengkang pada akhir musim, sekaligus mengakhiri kiprahnya yang menghasilkan bayaran besar di Arab Saudi. Menurut Nicolo Schira, mantan pelatih Inter dan Lazio itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut.

Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni dan kabarnya bernilai €26 juta per tahun. Inzaghi pindah ke Timur Tengah pada musim panas 2025. Ia bergabung dengan Al Hilal hanya beberapa hari setelah menelan kekalahan di final Liga Champions saat masih menangani Inter.

Kiprah yang naik turun di Timur Tengah

Masa kepelatihan Inzaghi di Arab Saudi diwarnai hasil yang bertolak belakang. Ia meraih kesuksesan domestik dengan menjuarai Piala Raja pada musim pertamanya menangani tim.

Namun, gelar liga lepas dari genggamannya dengan cara yang menyakitkan. Al Hilal gagal meraih gelar liga dengan selisih tipis pada hari terakhir musim lalu, ketika gelar yang didambakan itu jatuh ke tangan Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

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Meski gagal meraih gelar tersebut, Inzaghi tetap membawa Al Hilal tampil konsisten. Ia memimpin tim menjalani 47 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi sebelum NEOM akhirnya mengakhiri rentetan luar biasa itu pada September.

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Kesuksesan bersejarah di Serie A

Pelatih asal Italia itu telah membangun reputasi kepelatihan yang kuat sebelum pindah ke Timur Tengah. Ia sangat dihormati di negara asalnya berkat kiprah yang luar biasa sukses saat menangani Lazio dan Inter.

Selama menangani Inter di Milan, Inzaghi mempersembahkan gelar Scudetto yang bergengsi bagi para pendukung di San Siro. Ia juga meraih dua gelar Coppa Italia dan tiga trofi Supercoppa Italiana bersama Inter dalam periode ketika klub tersebut terus berjaya di kompetisi domestik.

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Kecakapan taktiknya juga terbukti di panggung Eropa. Inzaghi membawa Inter ke dua final Liga Champions, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pelatih elite sepakbola dunia sebelum pindah ke Arab Saudi.

Klub-klub elite pantau situasi Inzaghi

Kontrak Inzaghi yang akan segera berakhir hampir pasti memicu pembicaraan luas mengenai kemungkinan dirinya kembali ke sepakbola Italia dalam waktu dekat. Sejumlah klub papan atas kemungkinan akan memantau situasi kontraknya dengan saksama dalam beberapa bulan mendatang.

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Laporan pada awal Oktober menyebut Juventus dan Napoli sama-sama berpotensi menjadi tujuan pelatih berprestasi tersebut. Kepindahan ke salah satu dari dua klub besar itu akan menandai kembalinya Inzaghi ke sorotan Serie A.

Namun, masa depan kepelatihannya belum tentu berada di Italia. Kabarnya, ada pula ketertarikan dari Liga Primer Inggris. Artinya, Inzaghi tidak akan kekurangan pilihan menarik saat resmi meninggalkan Al Hilal pada Juni ini.