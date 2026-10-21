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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Simone Inzaghi ke Juventus? Mantan pelatih Inter muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk menggantikan Luciano Spalletti yang tengah berada di bawah tekanan

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Luciano Spalletti berada di bawah tekanan di Juventus menyusul awal yang lamban pada musim baru Serie A. Sejumlah laporan terbaru menyebut mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi, sebagai kandidat utama untuk menggantikannya.

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Tekanan meningkat di Turin

Spalletti menghadapi sorotan tajam di Juventus menyusul awal musim yang mengecewakan. Pelatih asal Italia itu hanya mengumpulkan 11 poin dari tujuh pertandingan pertama Serie A. Dengan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, Juventus sudah tertinggal dari para pesaingnya.

Pimpinan klub mengharapkan awal musim yang jauh lebih baik, sehingga posisi Spalletti di Allianz Stadium kian terancam. Meski hasilnya buruk, jajaran direksi dan pemilik klub masih enggan memecat pelatih asal Toskana itu di tengah musim. Spalletti menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub yang berlaku hingga 2028.

Rencana darurat sebagai cadangan

Meski jajaran direksi lebih memilih bersabar, sikap mereka pasti berubah jika hasil di kompetisi domestik tidak membaik dalam beberapa bulan mendatang. Jika keterpurukan berlanjut, para petinggi klub akan terpaksa menunjuk pelatih sementara untuk menstabilkan tim. Stefano Pioli dan Antonio Conte sama-sama muncul sebagai calon pelatih sementara jika pergantian di tengah musim harus segera dilakukan.

Kedua pelatih Italia berpengalaman itu memiliki rekam jejak yang terbukti di level tertinggi sepakbola Italia. Namun, jika Spalletti tetap menjabat hingga Mei tetapi gagal membawa Juventus lolos ke Liga Champions, pimpinan klub akan mencari pengganti permanen. Kegagalan tampil di kompetisi tertinggi Eropa akan berarti target minimum mereka musim ini sama sekali tidak tercapai.

Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images
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Inzaghi di urutan teratas daftar incaran

Jika Juventus mencari pelatih baru untuk jangka panjang, pelatih Al-Hilal saat ini, Inzaghi, berada di urutan atas daftar kandidat mereka, menurut Gazzetta. Mantan pelatih Inter itu sangat dikagumi para pengambil keputusan senior di Turin. Inzaghi memiliki rekam jejak luar biasa di Serie A setelah membawa Inter meraih gelar liga pada musim 2023-24.

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Ia juga meraih dua trofi Coppa Italia dan tiga gelar Supercoppa Italiana selama masa suksesnya di Milan. Selain itu, Inzaghi membuktikan kemampuannya di level Eropa dengan membawa Inter ke dua final Liga Champions pada 2023 dan 2025. Pengalamannya di level tertinggi, kemampuannya mengembangkan pemain, dan kecakapan taktisnya menjadikan dia target jangka panjang yang menarik.

Bulan-bulan krusial menanti

Masa depan Spalletti dalam waktu dekat sepenuhnya bergantung pada kemampuannya membawa tim segera bangkit di lapangan. Juventus harus meraih kemenangan secara konsisten agar target mereka di liga tetap terjangkau dan tekanan dari petinggi klub mereda. Jika staf pelatih saat ini gagal mengamankan posisi empat besar, pergantian besar di kursi pelatih akan terjadi.

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Inzaghi kemudian bisa kembali ke sepakbola Italia secara sensasional menjelang musim 2027-28. Untuk saat ini, jajaran direksi akan memantau pertandingan Serie A mendatang dengan saksama sebelum mengambil keputusan terkait posisi pelatih. Beberapa pekan ke depan akan menentukan nasib semua pihak yang terlibat di Allianz Stadium.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo