Simon: Saya akan menolak tawaran 150 juta euro demi bertahan bersama Bilbao

Kiper Unai Simon menggambarkan komitmen besarnya terhadap Athletic Bilbao, yang melampaui batas-batas kontrak dan kesepakatan, baik melalui pernyataan maupun tindakannya.

Simon memperpanjang kontraknya dengan Athletic Bilbao tanpa mencantumkan klausul pelepasan pada 24 Mei 2024, hal yang kini ia jelaskan alasannya dalam pernyataan yang menarik.

Simon berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "Marca": "Saya tidak menganggap bahwa soal ada atau tidaknya klausul pelepasan serta-merta mencerminkan kenyataan perasaanmu terhadap Athletic Bilbao. Pada akhirnya, ketika kamu ingin membuktikan bahwa kamu mencintai sesuatu atau seseorang, kamu melakukannya melalui tindakan sehari-harimu. Kamu harus membuktikannya setiap hari."

Simon menegaskan bahwa hubungannya dengan Athletic Bilbao jauh melampaui apa yang tertuang dalam kontrak, seraya menambahkan: "Saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Bahkan jika ada yang datang dan membayar nilai klausul pelepasan sebesar 150 juta, saya tetap tidak akan pergi. Saya tidak ingin pergi. Jika Athletic Bilbao memberi tahu saya di musim depan bahwa mereka tidak ingin saya bertahan, saya akan mengemasi tas dan pergi, meski akan sangat menyakitkan, tetapi selama klub menginginkan saya tetap di sini, saya tidak akan beranjak dari tempat saya."

Sebagai bukti besarnya cinta Simon kepada klub, ia membandingkan perayaan juara Copa del Rey dengan perayaan kemenangan Piala Dunia, dengan menjelaskan: "Tidak ada perbandingan apa pun antara perayaan Copa del Rey dan perayaan Piala Dunia. Bagi saya, lima hari yang saya jalani setelah memenangi Copa del Rey bersama teman-teman, orang-orang terdekat, dan rekan-rekan setim saya, sama sekali tidak seperti penghormatan yang saya terima setelah Piala Dunia, yang secara profesional merupakan capaian tertinggi yang bisa diraih seorang pemain."

Ia menutup: "Namun pada tingkat gairah, dan perasaan yang kamu berikan kepada orang-orang atau yang orang-orang buat kamu rasakan, hal itu sama sekali berbeda, setidaknya bagi lingkungan saya. Lima hari itu adalah salah satu hari terindah dalam hidup saya, dan menjadi sempurna secara luar biasa dengan pawai perayaan trofi di atas kapal tradisional, yang sungguh menakjubkan."