Simon Mignolet, yang kini berusia 38 tahun, telah mengumumkan bahwa ia akan gantung sepatu setelah musim ini berakhir. Kiper yang pernah membela Liverpool selama enam musim ini telah tampil dalam 755 pertandingan sepanjang kariernya.

Pada usia 19 tahun, kiper ini memulai debutnya bersama klub Belgia, Sint Truiden. Mignolet bermain di sana selama empat musim sebelum pindah ke Liga Premier dengan nilai transfer 2,5 juta euro.

Setelah dua musim di Sunderland, Mignolet melakukan transfer besar ke Liverpool dengan nilai 10 juta euro. Ia akhirnya tampil dalam 204 pertandingan bersama The Reds. Pada 2019, ia memenangkan Liga Champions bersama Liverpool, yang menjadi salah satu puncak kariernya.

Setelah meninggalkan Liverpool, kiper ini kembali ke Belgia dan bergabung dengan Club Brugge. Selama tujuh musim terakhir, ia berkembang menjadi sosok kunci dalam periode sukses klub, dengan empat gelar liga dan satu trofi piala sebagai prestasi utamanya. Selain itu, ia secara pribadi meraih Sepatu Emas dan lima kali terpilih sebagai kiper terbaik di Belgia.

Sebagai pemain internasional, ia lama berada di bayang-bayang Thibaut Courtois. Dalam waktu sebelas tahun, Mignolet mengumpulkan 35 penampilan internasional untuk Red Devils.

Kiper ini tidak sepenuhnya menghilang dari dunia sepak bola. Ia akan bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola Belgia, di mana ia akan menduduki posisi manajemen di departemen olahraga TimnasBelgia.