Simeone tidak sependapat dengan Flick: Rekaman videonya jelas... dan kita tunggu penjelasannya

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, berpendapat bahwa wasit telah mengabaikan kartu merah yang seharusnya diberikan kepada Gerard Martin, pemain Barcelona, selama pertandingan antara kedua tim yang digelar pada Minggu malam dalam ajang La Liga.

Atlético Madrid kalah 1-2 dari tim tamu Barcelona di Stadion Metropolitano sebelum kedua tim kembali bertanding pada hari Rabu di Stadion Camp Nou dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Awal babak kedua diwarnai insiden wasit yang kontroversial, di mana wasit Spanyol Mateo Busquets mengeluarkan kartu merah kepada Gerard Martin karena tekel keras terhadap pemain Atletico, Tiago Almada, di tengah lapangan. Namun, ia menarik kembali keputusannya setelah meninjau tayangan ulang video (VAR) dan hanya memberikan kartu kuning.

Insiden tersebut memicu protes keras dari pelatih Atletico, Diego Simeone, yang awalnya merayakan keputusan tersebut, karena skor seharusnya imbang setelah pengusiran Nicolas Gonzalez di akhir babak pertama, sebelum akhirnya meluapkan kemarahannya atas perubahan keputusan tersebut.

Ketika ditanya tentang insiden tersebut dalam konferensi pers, Hans-Dieter Flick, pelatih Barcelona, mengatakan, "Aksi itu tidak layak mendapat kartu merah... Menurut saya, Gerard menyentuh bola dan tidak ada pelanggaran sama sekali."

Simeone heran pemain Barcelona tidak diusir

Namun, Simeone memiliki pendapat lain. Ketika ditanya dalam konferensi pers apakah Martin seharusnya diusir, ia menjelaskan, "Saya diberitahu dan melihat tayangan ulang insiden serupa dalam pertandingan Betis melawan Rayo, dan Komite Wasit kemudian menegaskan bahwa itu layak mendapat kartu merah. Tidak banyak yang bisa dibicarakan, adegannya jelas, dia terlambat melakukan intervensi, menginjak kaki dan pergelangan kaki, dan kita harus menunggu penjelasan komite agar semuanya jelas di masa depan."

Dalam pernyataan lain melalui jaringan DAZN, ia mengatakan, "Saya lebih baik tidak membicarakan hal itu. Apa yang kita katakan tidak akan mengubah apa pun. Jangan buang waktu, mari kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat. Setiap orang akan mengutarakan pendapatnya… dan ketika cuplikan itu sejelas ini, tidak perlu banyak bicara."

Ketika ditanya sejauh mana tidak dikartunya Martin memengaruhi pertandingan, pelatih asal Argentina itu menjawab "Kita bisa membicarakan dua babak yang berbeda. Di babak pertama, kami tampil sangat baik, dengan peluang bagi kedua tim, tekanan yang baik, dan pengaturan permainan, lalu terjadi insiden kartu merah, yang benar dalam kasus Nico. Kami mempertimbangkan kemungkinan offside, tetapi teknologi video tidak bisa campur tangan dalam kasus kartu kuning kedua."

Dia menambahkan, "Adapun babak kedua, itu adalah pertandingan yang sama sekali berbeda. Kami bertahan sebaik mungkin, tetapi tidak bisa menyerang seperti yang kami inginkan, dan pada akhirnya kami kebobolan gol yang berasal dari pantulan. Mungkin dengan semua usaha ini, kami pantas mendapatkan hasil imbang."

Namun, Simeone menekankan bahwa timnya "tidak dirugikan", sambil menambahkan, "Kesalahan adalah bagian dari permainan, sama seperti kami sebagai pelatih dan pemain juga melakukan kesalahan. Dalam pertandingan Betis melawan Rayo, dikatakan bahwa insiden yang sama layak mendapat kartu merah, dan di sini juga jelas. Apakah mereka melihatnya atau tidak? Ya, mereka melihatnya."

Mengenai kartu merah yang diterima Nico Gonzalez, pemain Atletico Madrid, karena menghalangi Lamine Yamal, Simeone mengungkapkan, "Wasit mengatakan kepadaku bahwa itu dua kartu kuning, sehingga kartu merah, dan dia benar. Ketika kartu kuning kedua jelas, tidak perlu dibicarakan."

Namun, wasit kembali menggunakan teknologi video untuk memberikan kartu merah langsung kepada pemain tersebut alih-alih kartu kuning kedua, dan mengenai hal itu ia berkata, "Saya tidak tahu, dia melihat kartu kuning lalu yang lain, sehingga menjadi kartu merah. Kami berjalan bersama dan dia mengatakan kepada saya bahwa itu dua kartu kuning."

Simeone melanjutkan, "Sejak pelanggaran pertamanya sudah jelas itu setidaknya kartu kuning, sehingga dia harus dikeluarkan. Aksi itu jelas, saya tidak berpikir itu layak kartu merah langsung, tapi layak dikeluarkan dengan kartu kedua. Dia bermain bagus kecuali pada aksi itu. Saya senang dengan penampilannya, dan saya tidak melihat itu sebagai kartu merah langsung. Intervensinya jelas, baik yang ini maupun yang terjadi di babak kedua."