Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, menunjukkan rasa hormatnya kepada Jose Mourinho, rekan sejawatnya di Real Madrid, serta mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya bermain sang pelatih menjelang laga derби yang mempertemukan mereka, seraya menjelaskan situasi bintangnya Julian Alvarez untuk tampil dalam pertandingan tersebut.

Simeone bersiap menghadapi Real Madrid besok, Minggu, di Stadion "Riyadh Air Metropolitano" dalam pekan ketujuh Liga Spanyol.

Simeone ditanya dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Sabtu, tentang kunci-kunci utama pertandingan, dan ia menjelaskan: "Karakteristik masing-masing tim. Mereka akan memiliki transisi yang lebih baik daripada transisi kami, dan lebih vertikal... Mereka pemain-pemain yang kuat, dan mereka bermain dengan cara seperti itu."

Ia menambahkan seperti dikutip surat kabar "AS": "Kami harus menafsirkan pertandingan dengan cara sebaik mungkin, agar kehilangan bola kami tidak membuat pemain mereka merasa lebih nyaman dalam transisi sangat cepat yang mereka miliki."

Situasi Julian Alvarez

Mengenai situasi Julian Alvarez untuk tampil dalam derби, Simeone berkata: "Ia akan bersama kami. Kami akan memutuskan apakah ia akan memulai pertandingan sejak awal atau masuk pada babak kedua."

Alvarez tidak tampil dalam dua pertandingan terakhir Atletico Madrid karena belum siap, tetapi ia kembali berlatih kemarin, Jumat.

Hubungannya dengan Mourinho

Mengenai hubungannya dengan Jose Mourinho, Simeone berkata: "Membicarakan tahun-tahun yang telah lama berlalu tidak cocok bagi saya. Saya memiliki rasa hormat yang sangat besar terhadap Mourinho. Saya termasuk pengagumnya, dan ia tahu penghargaan yang saya berikan kepadanya."

Ia menambahkan: "Saya berharap kami mampu bersaing seperti yang kami lakukan saat menghadapinya."

Simeone pernah menghadapi Mourinho pada periode pertamanya bersama Real Madrid (2010-2013), dengan catatan bahwa pelatih asal Argentina itu kalah dalam tiga pertandingan yang ia mainkan melawan "Special One" di La Liga.

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Para pemain baru

Mengenai adaptasi Grimaldo dengan tim, pelatih Atletico berkata: "Wajar jika adaptasinya berlangsung secara bertahap. Ia sudah mengemban tanggung jawab saat melawan Real Sociedad, mengeksekusi penalti, lalu memberikan umpan kunci."

Ia menambahkan: "Kami perlu membantunya di sisi bertahan, dan ia harus meningkatkan level usahanya untuk mencapai keseimbangan antara bakat menyerangnya dan sisi bertahan. Kami harus membantunya, dan ia harus membantu kami."

Mengenai bagaimana menangani para pemain baru sebelum pertandingan sebesar ini, Simeone berkata: "Saya bukan orang yang suka memberi nasihat. Wajar jika ada tekanan pada pemain baru, karena semangat yang ditimbulkan pertandingan seperti ini, dan juga ketenangan."

Ia menegaskan: "Ketenangan. Sepak bola membutuhkan ketenangan. Para pemain ini memiliki bakat. Dan ada satu kata yang merangkum segalanya: kepercayaan diri."

Lookman

Mengenai Ademola Lookman, Simeone berkata: "Ia pemain dengan kualitas yang tidak kami miliki, dan ia yang paling mampu menciptakan perbedaan dalam duel satu lawan satu, dan kami membutuhkan hal itu."

Ia menambahkan: "Kemampuan menyerangnya sangat bermanfaat bagi kami sejak kedatangannya. Awalnya memang tidak seperti yang saya harapkan, tetapi ia akan tampil, karena ia memiliki hal-hal yang berbeda."

Suasana Madrid

Mengenai suasana yang dialami ibu kota Spanyol selama periode ini, Simeone berkata: "Kota ini sedang menjalani pekan yang luar biasa. Saya hadir di balapan Formula 1, dan pergi menonton Shakira. Dan kini ada derби."

Ia menambahkan: "Madrid sedang tumbuh. Ada energi yang sangat luar biasa."

Ketegangan derби

Mengenai perkembangan persaingan untuk posisi di lini tengah, Simeone berkata: "Ini membuat kami memiliki persaingan di lini tengah dengan Koke, Holmund, dan Cardoso... masing-masing dari mereka memiliki karakteristik yang berbeda."

Ia menutup: "Kami berharap tepat dalam memilih."

Mengenai kondisi psikologis sebelum menghadapi Real Madrid, Simeone berkata: "Derби itu berbeda. Ada ketegangan dan semangat yang luar biasa karena rivalitas, dan karena persaingan yang berhasil kami rebut kembali selama lima belas tahun terakhir."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Kepercayaan diri adalah nilai penting dalam pertandingan ini."

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