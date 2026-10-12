Simeone pasang badan untuk Julian Alvarez, sekaligus tegaskan kekuatan utama Atletico Madrid

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, membela pemain asal Argentina miliknya, Julian Alvarez, menjelang laga menjamu Manchester United, Selasa besok, pada matchday kedua fase grup Liga Champions.

Pelatih Atletico Madrid itu menilai tidak terlalu penting puasa gol yang dijalani pemain Argentina tersebut, yang belum mencetak satu gol pun sejak semifinal musim lalu (29 April).

Cholo menuturkan dalam konferensi pers: "Para penyerang dengan karakteristik seperti Julian selalu membutuhkan gol, dan bukan hanya dia saja."

Ia pun berusaha menyoroti segala hal yang diberikan Alvarez kepada tim selain kemampuannya mencetak gol: "Dia pemain tim, bisa menghubungkan dan mengoordinasikan permainan, serta memiliki banyak perangkat lain selain sekadar mencetak gol."

Pertandingan berikutnya AMA UEFA Youth League 10.00 MUN

Simeone juga memuji penampilan terakhirnya dengan mengatakan: "Dia tampil luar biasa di babak kedua pada pertandingan terakhir, dan kami berharap dia terus berkembang hingga mencapai posisi yang kami semua ingin melihatnya berada di sana."

224 hari tanpa gol di LaLiga





Penyerang itu belum mencetak gol di Liga Spanyol sejak 28 Februari, ketika ia merobek gawang lawan dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Atletico Madrid 1-0 atas Oviedo di Stadion Tartiere.

Sudah 224 hari berlalu sejak saat itu, meski dalam periode tersebut ia sempat mencetak gol di dua kompetisi lain yang diikuti Atletico Madrid: Liga Champions dan Copa del Rey.

Selasa besok ia kembali ke kompetisi favoritnya, Liga Champions, di mana ia telah mencetak 17 gol dan memberikan enam assist dalam 26 pertandingan bersama Los Rojiblancos, ditambah delapan gol dan dua assist yang ia catatkan dalam 17 pertandingan bersama Manchester City.

Lebih dari itu, pertandingan ini memberinya kesempatan untuk melunasi utangnya terhadap Manchester United, tim yang tak pernah berhasil ia bobol selama masa kebersamaannya dengan City.

Jika berhasil mencetak gol, Julian akan meraih dua keuntungan sekaligus: mengakhiri puasa golnya dan melepaskan diri dari rasa penasaran terhadap lawan yang belum pernah bisa ia kalahkan.

Pentingnya kemenangan setelah kalah dari Liverpool

Setelah kekalahan pada pertandingan pembuka di Stadion Anfield, pelatih asal Argentina itu menyadari pentingnya kemenangan besok: "Kami tahu betapa sulitnya turnamen ini, dan format ini memaksa Anda untuk berusaha meraih poin, baik saat bermain di rumah maupun di kandang lawan, pada pertandingan pertama maupun terakhir. Jelas kami membutuhkan poin seperti semua tim yang ingin terus melanjutkan langkah di turnamen ini."

Diego juga ingin mengabaikan pembicaraan soal final Liga Champions, yang akan digelar di Stadion Wanda Metropolitano, demi fokus pada masa kini. Ia berpegang pada filosofi yang menjadi ciri perjalanannya di Atletico Madrid: fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Ia mengatakan: "Saya memahami sikap Anda yang fokus pada final Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano, tetapi mari kita beralih ke realitas pertandingan sehari-hari, satu per satu. Jangan kita kobarkan pikiran seperti: kalau kami sampai ke final, maka... Tidak, mari kita fokus pada pertandingan sehari-hari, dan itulah kekuatan kami."

Ia pun menganalisis lawannya, Manchester United, yang meski banyak meraih hasil imbang, masih memiliki potensi yang sama seperti yang mereka tunjukkan musim lalu: "Mereka tim yang menekan dengan kuat di area setengah lapangan Anda, dan mereka punya pemain-pemain cepat. Terlepas dari hasil yang mereka raih, dengan banyaknya hasil imbang, mereka menampilkan performa yang sama seperti tahun lalu. Mereka tim yang kuat, tetapi kami harus bermain dengan gaya yang memungkinkan kami melukai mereka."

Terkait pengelolaan tim, ia menekankan pentingnya memilih susunan pemain inti yang tepat serta mengatur kelelahan para pemain dalam pertandingan yang diperkirakan akan berat.

Ia menambahkan: "Kami harus tenang dan mengelola para pemain inti besok dengan cara sebaik mungkin, karena pertandingan akan berlangsung panjang dan sulit, dan kami harus mengatur tenaga mereka dengan baik agar bisa bersaing secara efektif."

Terakhir, sang pelatih menilai kondisi berbeda yang dialami Lookman dan Baena. Sementara penyerang asal Nigeria itu berjuang untuk mengembalikan level terbaiknya, gelandang asal Spanyol tersebut sedang menjalani fase positif setelah musim sebelumnya diganggu cedera.

Sabar menghadapi Lookman dan pujian untuk Baena

Karena itu Simeone meminta kesabaran terhadap Lookman, dengan mengatakan: "Dia belum berada di posisi yang dia inginkan, maupun di posisi yang kami ingin melihatnya berada di sana, tetapi dia bekerja setiap hari untuk mencari sosok pemain itu. Dia pemain yang suka menggiring, dan kami memang membutuhkannya seperti itu, kehilangan bola, lalu terus mencoba lagi."

Mengenai Baena, ia menyoroti kepercayaan diri dan rasa aman yang kini dimiliki pemain tersebut, sekaligus menyoroti Piala Dunia: "Dia menjalani satu tahun yang naik turun karena cedera. Dan kini Piala Dunia sudah di depan mata, yang memberinya kepercayaan diri dan rasa aman. Dia sedang berada di puncak performanya, dan kami harus berusaha memanfaatkan momen-momen terbaik dari setiap pemain untuk meraih hasil terbaik bagi tim."