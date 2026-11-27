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Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, berbicara tentang kemungkinan timnya aktif di bursa transfer musim dingin. Ia juga mengakui perlunya memperkuat skuad agar tetap bisa bersaing dengan Barcelona dan Real Madrid.

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Seperti dipublikasikan harian Sport, Simeone menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers jelang laga Atletico Madrid melawan Elche, Sabtu besok, pada pekan ke-14 LaLiga.

Ketika ditanya apakah ia menantikan adanya rekrutan baru pada Januari, El Cholo menjawab dengan tegas. Ia memastikan bahwa klub sedang bekerja ke arah tersebut bersama direktur olahraga Mateu Alemany.

"Kami berbicara dengannya untuk bekerja dan terus berbenah, sesuai kemampuan yang dimiliki klub. Namun, ya, kami membutuhkan pemain," ujarnya.

Pelatih asal Argentina itu menilai bahwa mendatangkan pemain baru akan penting agar Atletico Madrid tetap berada dalam persaingan memperebutkan posisi atas di klasemen.

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Saat ditanya apakah menurutnya tim kini semakin dekat dengan penghuni peringkat pertama dan kedua, ia menjawab: "Itu akan ditentukan oleh akhir musim dan akumulasi pertandingan. Jelas kami perlu memperkuat skuad agar tetap bisa bertahan dekat dengan posisi yang kami tempati saat ini. Jika tidak, semuanya akan menjadi sangat sulit."

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Stabilitas yang dimiliki Barcelona dan Real Madrid juga mendapat sorotan dalam konferensi pers tersebut.

Ketika Simeone ditanya tentang kemungkinan bahwa gelar juara Liga Spanyol membutuhkan raihan 100 poin, pelatih asal Argentina itu menolak berspekulasi. "Saya tidak tahu, sejujurnya saya tidak tahu. Takdir hanya Tuhan yang tahu, dan kita harus bertanya kepada-Nya," katanya.

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Sebelum memikirkan hal yang lebih jauh, sang pelatih ingin mencurahkan seluruh fokus pada laga melawan Elche.

Pelatih asal Argentina itu juga ditanya tentang konsistensi penampilan timnya saat bermain tandang dibandingkan dengan laga kandang. Ia menyebut bahwa dirinya sudah memberikan penjelasan soal hal itu seusai pertandingan melawan Getafe.

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"Kami sudah menjelaskannya setelah laga melawan Getafe, dan sekarang kami memikirkan Elche. Mereka belum meraih hasil bagus di kandang, tetapi mereka tim yang bersaing dengan baik dan telah menampilkan permainan bagus, serta sebenarnya bisa menang atau imbang. Kami harus mengarahkan pertandingan ke jalur yang kami yakini bisa membuat mereka kesulitan," jelasnya.

Simeone juga memuji penampilan dua pemain lawan, yakni German Valera dan Morcio, yang ia kenal sejak masa mereka di Atletico Madrid.

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Tentang Valera, ia berkata: "Ia tampil luar biasa dan telah berkembang pesat. Ia menciptakan posisi-posisi baru bagi dirinya yang kini biasa ia tempati. Ia pemain yang pekerja keras dan cepat. Kami sudah mengenalnya sejak ia masih kecil, dan kami selalu mendoakan yang terbaik bagi para pemain yang pernah berada di sini."

Adapun soal Morcio, Simeone menyoroti kemampuan dan kontribusinya bagi Elche. "Ia pemain yang memiliki semangat juang, etos kerja, dan kecerdasan dalam memahami pergerakan serta penempatan posisi. Ia memberikan bantuan besar bagi Elche, dan besok kami akan bertemu serta saling bertegur sapa," ujarnya.

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El Cholo juga berbicara tentang Jonathan David setelah ditanya mengenai perkembangan dan perannya di dalam tim. Pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa ia masih mengandalkan sang penyerang, bahkan ketika ia tidak mendapatkan menit bermain.

"Sejak awal, bahkan ketika ia tidak bermain di beberapa pertandingan, ia adalah pemain yang berguna dan membantu kami. Ia pandai bergerak tanpa bola dan memiliki pergerakan yang kami butuhkan. Ketika tiba gilirannya untuk bermain, saya berharap ia menampilkan level yang sama seperti pada periode terbaiknya sejak kedatangannya," katanya.

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Mendoza menjadi salah satu nama lain yang mendapat perhatian dalam konferensi pers tersebut. Sang pelatih menilai perkembangannya secara positif, tetapi mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan Atletico Madrid.

"Ia terus berkembang, karena perubahan yang ia alami cukup besar. Pada awalnya ia kesulitan mendapatkan ritme dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai level yang ia tunjukkan hari ini, baik dalam pertandingan maupun latihan. Ia mempersiapkan diri dengan baik selama musim panas agar datang dengan bekal yang lebih baik untuk bersaing. Ia memiliki kualitas, dan saya berharap ia terus meningkatkan intensitas permainannya agar bisa bersaing," kata Simeone.