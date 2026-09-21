Simeone Meruntuhkan Tembok Permusuhan dan Merangkum Musim Barcelona dalam Dua Kata

Awal musim yang kuat dari Barcelona musim ini mendapat pujian dari sang rival Atletico Madrid, setelah pelatih asal Argentina Diego Simeone menyebut klub Katalan itu sebagai "yang terbaik", dalam sebuah penilaian yang mencerminkan level yang ditampilkan anak-anak asuh Hansi Flick selama pekan-pekan awal kompetisi.

Simeone berkata dalam wawancara dengan jaringan "ESPN" tentang level Barcelona: "Mereka yang terbaik", memberikan pujian mencolok kepada tim tersebut dari seorang pelatih yang memiliki pengalaman panjang menghadapinya di kompetisi domestik maupun Liga Champions Eropa.

Simeone tahu betul betapa sulitnya bermain melawan Barcelona, setelah sepanjang kariernya bersama Atletico Madrid menjalani banyak pertandingan melawan klub Katalan itu, dan berhasil meraih hasil-hasil menonjol di hadapannya dalam lebih dari satu kesempatan.

Selain itu, Atletico masih berhadapan dengan Barcelona dalam kompetisi resmi hingga baru-baru ini, sehingga penilaian pelatih asal Argentina tersebut memiliki bobot tambahan.

Pujian Simeone datang pada saat Barcelona memuncaki klasemen dengan koleksi 21 poin, setelah tim menampilkan level yang kuat di bawah kepemimpinan Flick, dan berhasil menerapkan gayanya serta meraih hasil-hasil positif sejak awal musim.

Meski demikian, tantangan terbesar bagi Barcelona tetaplah menjaga ritme ini selama bulan-bulan mendatang, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan meningkatnya intensitas persaingan memperebutkan gelar. Awal yang kuat memberi tim kepercayaan diri, tetapi konsistensi dan kemampuan menghadapi pertandingan-pertandingan penting akan menentukan sejauh mana keberhasilannya di akhir musim.