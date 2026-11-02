Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, tak ragu memuji Harry Kane, bintang Bayern Munich yang baru-baru ini meraih penghargaan Ballon d'Or, menjelang pertemuan kedua tim.

Bayern Munich akan bertandang ke markas Atletico Madrid, besok Selasa, di Stadion Metropolitano, pada pekan keempat fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Surat kabar Marca memuat pernyataan pelatih asal Argentina itu selama konferensi pers pra-pertandingan, di mana ia mengatakan, "Saya mengucapkan selamat kepada Kane atas kemenangan yang pantas dengan Ballon d'Or. Dia pemain yang luar biasa, dan saya selalu mengaguminya. Dengan kematangan dan perkembangannya selama bertahun-tahun, dia kini tahu bagaimana menemukan posisi terbaik tanpa menjauh dari gawang."

Ia melanjutkan, "Kane berkomitmen pada kerja keras, dan membantu Bayern membangun serangan dari belakang ketika dibutuhkan, selain itu ia juga seorang penyerang alami. Bakatnya memberikan tambahan besar bagi sepak bola, dan juga bagi anak-anak yang menyaksikannya, karena ia meninggalkan warisan yang menegaskan bahwa kerja keras dan ketekunan dapat membawa seseorang ke posisi yang penting."

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Mengenai persaingan memperebutkan gelar Liga Champions Eropa, ia berkomentar, "Saya tidak tahu sejauh mana kami akan melanjutkan perjalanan kami, tetapi saya berharap mereka tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya di setiap pertandingan."

Ia menyoroti, "Ada 3 hal berbeda yang berkecamuk dalam pikiran saya. Saya merasa bersyukur atas semua yang telah kami capai selama tahun-tahun terakhir, dan atas semua yang kami jalani saat ini, baik di dalam klub, bersama para suporter, maupun kami sendiri. Kami harus menikmati momen-momen ini dan menghadapinya dengan antusiasme serta optimisme."

Simeone menegaskan, "Kami menghadapi lawan yang sangat kuat dan berkelas tinggi, dan kami harus mengarahkan pertandingan ke jalur yang kami yakini dapat kami gunakan untuk menyakiti mereka."

Ia melanjutkan, "Saya ingin kami menyerang sepanjang 80 menit, dan menyisakan 10 menit terakhir untuk mereka, serta mencetak gol setelah 20 umpan, seperti yang kami lakukan menghadapi Levante. Namun kenyataannya berbeda, kami akan menghadapi tim yang kuat dan mumpuni, dan kami harus menghadapi momen-momen sulit dan berat, serta berusaha keluar dari tekanan yang mereka kuasai dengan baik."

Ia menjelaskan, "Kami memang telah memulai pekan ini dengan menghadapi Levante yang berhasil kami menangkan, dan kini berlanjut dengan pertandingan Bayern Munich, di mana kami membutuhkan dukungan suporter kami, sebagaimana biasanya, yang kuat dan dekat dengan para pemain."

Mengenai Ademola Lookman, ia berkomentar, "Saya tidak tahu apakah ia bermain di posisi yang tidak ia inginkan. Ia tidak memulai musim dengan cara yang ia harapkan, tetapi hal yang sama terjadi pada Julian Alvarez musim lalu, ia melewati periode sulit dan berhasil mengatasinya, begitu pula Antoine Griezmann yang mengalami periode tanpa mencetak gol, tetapi ia juga berhasil melewatinya."

Ia melanjutkan, "Lookman adalah pemain yang paling banyak melakukan duel satu lawan satu di sepertiga akhir serangan, dan saya sangat memercayainya. Saya tidak ingin ia jatuh dalam keadaan frustrasi, karena itu bagian dari kehidupan dan sepak bola."

Ia menekankan, "Lookman harus terus bekerja keras hingga tiba hari di mana ia mulai mencetak dan menciptakan gol. Kami berharap inilah jalan yang akan mampu ia tempuh."