Simeone merancang skema susunan pemain Atletico untuk pertempuran melawan Barcelona

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mulai merancang susunan pemainnya untuk menghadapi Barcelona, lusa pada hari Minggu, dalam pekan ke-12 Liga Spanyol.

Surat kabar Marca menyebutkan bahwa Simeone mulai bekerja dengan konsentrasi tinggi sebagai persiapan untuk menjamu Barcelona di Stadion Metropolitano, dalam laga yang dijalani Atletico Madrid dengan peluang merebut puncak klasemen.

Barcelona memuncaki klasemen La Liga dengan torehan 30 poin, unggul dua poin atas Atletico Madrid yang menempati peringkat kedua.

Di tengah absennya Coti Romero dari sesi latihan, Cardoso kembali berlatih bersama tim untuk hari kedua secara beruntun, sebagai pertanda jelas kesembuhannya yang total dan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan kembali posisi gelandang bertahan, posisi yang sempat ia tempati hingga mengalami cedera.

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Dengan demikian, Koke akan menjadi pemain yang bertugas melindungi Barrios di lini tengah. Setelah kembali tampil pada babak kedua pertandingan Liga Champions melawan Bayern Munich, kapten Atletico ini kini memiliki ritme kompetitif yang lebih baik, sehingga memungkinkannya bersaing untuk hadir dalam susunan pemain inti.

Kembalinya Koke pada saat yang sama akan memungkinkan Llorente dikembalikan ke posisi bek kanan, dan Pubill dikembalikan ke jantung pertahanan, sementara Le Normand menjadi pemain yang akan kehilangan tempatnya, dibandingkan dengan susunan pemain terakhir.

Adapun kejutan besar lainnya dalam susunan pemain yang diujicobakan adalah kembalinya Kang-in untuk tampil di samping Julian Alvarez, yang akan mengembalikan Sorloth ke bangku cadangan, setelah ia memainkan peran kartu kejutan menghadapi tim Jerman tersebut.

Dengan demikian, susunan pemain pertama yang diujicobakan Simeone, sebagai persiapan untuk pertandingan hari Minggu, mencakup nama-nama berikut: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Kang-in, Alvarez.