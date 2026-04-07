Simeone menjelang laga melawan Barcelona: Tidak peduli siapa yang menjadi lawan kami

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, berbicara mengenai laga yang dinantikan antara timnya melawan Barcelona, besok Rabu, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Simeone membuka konferensi pers khusus pertandingan yang diadakan hari ini, Selasa, dengan membicarakan Antoine Griezmann dan apakah dia pemain terbaik yang pernah dilatihnya: "Saya sangat berterima kasih padanya. Dia dulunya adalah sayap yang hanya berlari di garis samping.. Kami mulai membicarakan dengannya tentang bermain lebih ke dalam.. Dia memiliki kondisi fisik yang luar biasa. Saya menganggapnya sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik yang pernah saya latih."

Mengenai percakapan motivasi dengan Griezmann: "Kami sudah berbicara berkali-kali. Saya pelatihnya dan dia selalu membalasnya dengan rasa hormat. Dia menceritakan perasaannya, dan saya memahaminya.. Setelah itu, pertandingan pun dimulai."

Tentang menghadapi Barcelona di bawah asuhan pelatih Hansi Flick: "Mereka adalah lawan yang tangguh. Kami tahu kemampuan mereka, dan mereka hanya kalah satu kali dari 23 pertandingan yang mereka jalani. Kami di sini untuk bersaing, dan menarik lawan ke area di mana kami bisa menyakiti mereka."

Dia juga menyinggung kelemahan Barcelona: "Saya harap kami bisa menunjukkannya besok mulai pukul sembilan pagi (waktu persiapan terakhir), dan kalian bisa melihatnya di lapangan. Kami tahu siapa yang akan kami hadapi. Kami perlu terus maju, dan tidak peduli siapa yang ada di depan kami."

Mengenai fakta bahwa Atlético Madrid lebih unggul dalam menyerang daripada bertahan: "Semua tim yang lebih unggul dalam menyerang cenderung lebih lemah dalam bertahan, dan Barcelona adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan mencetak banyak gol, dan hal itu mendukung gaya permainan mereka. Kami juga sedang menjalani proses ini; saat ini kami lebih unggul dalam menyerang daripada bertahan."

Adapun mengenai para pemain yang terancam skorsing: "Saya tidak tertarik atau terpaku pada masalah peringatan (kartu kuning)."

Ia juga berbicara tentang ide memainkan Griezmann dalam pertandingan tersebut: "Ide memainkan Antoine terlintas di benak saya enam jam yang lalu. Itu adalah kesempatan untuk mengesampingkan peran pelatih dan membiarkan sisi kemanusiaan muncul."

Ketika ditanya tentang kondisi kiper Jan Oblak, ia menjawab: "Dia berlatih dengan baik, tetapi masih membutuhkan waktu, dan (Juan Musso) akan bermain. Kami berharap dia siap untuk pertandingan melawan Sevilla."

Dia menutup pembicaraan tentang impian memenangkan Liga Champions dengan mengatakan, "Saya hanya memikirkan pertandingan melawan Barcelona besok."