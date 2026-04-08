Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

Simeone mengkritik suasana yang tidak bersahabat di Barcelona: sebuah komunitas yang tidak bisa kita perbaiki

Apa yang terjadi dengan bus Atlético Madrid?

Insiden yang menimpa bus tim Atlético Madrid di depan Stadion Camp Nou memicu kontroversi besar, setelah sejumlah suporter Barcelona melempari bus tersebut dengan benda-benda yang mengakibatkan salah satu jendelanya pecah, saat tim tiba di stadion.

Pelatih Atletico asal Argentina, Diego Simeone, menanggapi insiden tersebut dengan pernyataan keras, mengungkapkan ketidakpuasan atas berulangnya kejadian semacam ini setiap kali Atletico Madrid bertandang ke Barcelona.

Simeone mengatakan, dalam pernyataan singkat kepada jaringan "Movistar": "Masyarakat tidak berubah, dan kita tidak bisa memperbaikinya. Ini bukan insiden tunggal, melainkan sesuatu yang biasanya terulang setiap kali kami mengunjungi Barcelona."

Insiden ini terjadi dalam konteks pertandingan seru antara kedua tim dalam kompetisi Copa del Rey, di mana area sekitar stadion dipenuhi suasana tegang dan permusuhan terhadap rombongan tim tamu. 

Para pemain Atlético Madrid berada di dalam bus saat insiden terjadi, yang memicu kekhawatiran akan keselamatan mereka, menjelang dimulainya pertandingan penting tersebut.

Insiden ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian insiden serupa yang terjadi pada pertandingan Barcelona dan Atlético Madrid di Stadion Camp Nou, di mana banyak klub tamu mengeluhkan suasana yang tidak sportif yang kadang-kadang mereka hadapi di Catalonia.

