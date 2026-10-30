Beberapa jam sebelum pertandingan yang bisa membalikkan klasemen La Liga, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, menyampaikan pesan tegas: gelar La Liga musim ini tidak akan diraih oleh tim yang bermain paling bagus, melainkan oleh tim yang paling kuat bertahan.

Simeone tampil hari ini, Jumat, dalam konferensi pers menjelang laga yang dinanti-nantikan melawan Levante, yang dijadwalkan besok Sabtu. Ini merupakan pertandingan penting, karena kemenangan Levante bisa mengganjal langkah Los Rojiblancos dalam perebutan dengan Barcelona, sementara kemenangan Atletico akan semakin memanaskan persaingan puncak klasemen.

Manajemen tenaga adalah kata kuncinya

Soal bagaimana menjaga level permainan, Simeone berkata dengan keterusterangannya yang biasa: "Mencapai level penampilan puncak di setiap pertandingan adalah hal yang sangat rumit. Untuk mewujudkannya, kami harus pandai mengatur tenaga, pergantian pemain, dan cara memotivasi para pemain."

Pelatih asal Argentina itu menambahkan: "Kami perlu tampil kuat melawan lawan yang pandai bermain di kandangnya sendiri dan memiliki semangat tinggi. Kami harus mengendalikan jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepadanya."

Pelatih asal Argentina itu menegaskan kembali keteguhannya pada filosofi terkenalnya, "pertandingan demi pertandingan", sambil menolak terbawa oleh perhitungan puncak klasemen yang masih terlalu dini.

Pesan kemanusiaan dan definisi seorang juara

Konferensi pers itu pun tidak lepas dari sisi kemanusiaan, di mana Simeone mengawali pembicaraannya dengan mengomentari kecelakaan kereta Orda yang tragis, dengan berkata: "Ini adalah masa yang berat, dan kami berdiri bersama keluarga para korban. Ini adalah momen yang pelik yang menuntut rasa hormat yang besar dari kami, dan kami berharap keadaan akan membaik di masa depan."

Mengenai perburuan gelar yang membuat timnya hanya tertinggal dua poin dari puncak klasemen, Simeone merangkum filosofinya dengan sebuah kalimat yang akan menjadi tajuk musim ini: "Kami akan melewati masa-masa yang baik, masa-masa yang buruk, dan masa-masa yang biasa saja, karena itulah hidup. Siapa yang mampu melewati momen-momen sulit, dialah yang akan bersaing memperebutkan gelar."

Dua laga melawan Barcelona

Simeone juga menyinggung jadwal padat yang akan mempertemukan timnya dengan Barcelona dua kali dalam waktu kurang dari sebulan akibat perubahan jadwal liga karena kaitannya dengan Piala Super Spanyol pada Februari. Ia berkomentar dengan tenang: "Ini terjadi setiap tahun, jadwal pertandingan dimajukan karena Piala Super. Saya tidak melihat hal ini rumit, ini hanya situasi yang muncul akibat padatnya jadwal pertandingan."

Terkait nama-nama pemain, ia memuji pemain Portugal, Morten Hjulmand, dengan berkata: "Ia berusaha keras dan bersaing dengan pemain-pemain seperti Koke, Barrios, dan Cardoso yang tampil istimewa. Mendoza dan Obeid juga tampil bagus. Hjulmand memiliki kepribadian yang tepat untuk mencapai apa yang ia cita-citakan."

Ia juga membela pemain muda Arnau, menggambarkannya sebagai pemain yang "bekerja dengan semangat besar, dan lompatan dari levelnya sebelumnya ke level saat ini bukanlah hal yang mudah", sementara ia menegaskan kepercayaan penuhnya kepada Lookman meski belum mencapai penampilan terbaiknya: "Kami sangat memercayainya, dan kami hanya perlu percaya pada perkembangannya."

Sindiran atas keputusan baru

Simeone menutup konferensi persnya dengan komentar sindiran atas keputusan bersejarah yang mengharuskan para wasit mengikuti wawancara media setelah pertandingan, yang akan dimulai untuk pertama kalinya setelah laga timnya melawan Levante. Ia berkata sambil tersenyum: "Saya berharap mereka berbicara positif tentang saya dan semuanya berjalan lancar."