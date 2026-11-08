Raphinha bersiap menjalani laga kontra Atletico Madrid dalam salah satu periode tersubur sepanjang kariernya, setelah menjelma menjadi salah satu senjata serang paling menonjol milik Barcelona. Ia memasuki pertandingan di Stadion Riyadh Air Metropolitano dengan catatan luar biasa, usai mencetak 15 gol di La Liga dan 4 gol di Liga Champions, sehingga total golnya mencapai 19 dalam 13 pertandingan resmi.

Raphinha juga mencetak dua gol dalam dua laga terakhirnya melawan Alaves dan Aston Villa, serta melanjutkan ketajamannya untuk pertandingan ketiga secara beruntun setelah menjebol gawang lawan dalam El Clasico di Stadion Spotify Camp Nou.

Angka-angka ini menegaskan bahwa bintang Brasil tersebut telah kembali ke level ketajaman terbaiknya, setelah pulih dari cedera ringan yang dialaminya selama periode jeda internasional pertama bersama timnas Brasil, hingga kembali ke puncak kesiapan fisiknya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Raphinha tampil istimewa di dalam kotak penalti, dengan pergerakan yang tak henti serta penampilan yang sarat dengan kekuatan dan tekanan terus-menerus, seperti kebiasaannya.

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Diego Simeone, pelatih asal Argentina yang menangani Atletico Madrid, merupakan salah satu pelatih yang paling memahami kapabilitas Raphinha. Ia pun tak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap bintang Brasil itu, bahkan menganggapnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.

Simeone mengatakan setelah kemenangan Barcelona dengan skor 3-1 dalam pertandingan La Liga musim lalu di Stadion Spotify Camp Nou: "Saya tidak mengerti bagaimana Raphinha belum memenangkan Ballon d'Or hingga kini. Saya memilihnya untuk meraih penghargaan tersebut."

Pelatih Argentina itu menambahkan: "Saya sangat menyukainya. Ia mampu bermain di semua posisi yang diminta untuk ia isi, dan ia juga mencetak gol-gol yang luar biasa."

Raphinha memiliki semua kualitas yang dihargai Simeone. Ia pemain yang kuat, kompetitif, dan gigih, serta bekerja demi tim, selain kemampuannya untuk menentukan jalannya pertandingan.

Simeone melanjutkan pembicaraannya tentang bintang Brasil tersebut: "Saya sangat menyukainya, karena setiap kali ia bermain, selalu menyenangkan untuk menyaksikannya, baik melalui pergerakannya, akselerasinya menghindari pengawalan, maupun gerakannya di ruang-ruang kosong, di samping kerja samanya untuk tim."

Kekaguman itu tak hanya datang dari pihak Simeone, karena Raphinha pun menyimpan penghargaan yang besar terhadap pelatih Argentina tersebut. Ia berkata: "Saya menaruh rasa sayang yang besar kepada Cholo. Ia pelatih yang luar biasa dan saya sangat menghargainya."

Pertemuan-pertemuan sebelumnya mengungkap catatan istimewa Raphinha melawan Atletico Madrid. Ia terlibat langsung dalam 8 gol selama 10 pertandingan yang mempertemukannya dengan tim tersebut, setelah mencetak dua gol dan memberikan 6 assist.

Tak akan mungkin diketahui apa yang akan terjadi dalam pertemuan kedua tim di perempat final Liga Champions musim lalu seandainya bintang Brasil itu mampu tampil, tetapi ia absen dari laga tersebut akibat cedera otot paha.

Masalah otot juga membuat Raphinha absen dalam pertandingan leg pertama semifinal Copa del Rey, yang berakhir dengan kekalahan telak Barcelona dengan skor 4-0, serta pertandingan La Liga ketika tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Atletico Madrid di Stadion Metropolitano dengan skor 2-1.

Raphinha juga memasuki laga yang dinanti melawan Atletico Madrid dengan moral yang tinggi, menyusul pengumuman perpanjangan kontraknya dengan Barcelona hingga 30 Juni 2030, langkah yang menegaskan bahwa kapten tim Catalan itu merupakan salah satu elemen utama dalam proyek Hansi Flick pada tahun-tahun mendatang.