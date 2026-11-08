Pelatih asal Argentina, Diego Simeone, yang menangani Atletico Madrid, berbicara tentang persiapan timnya menghadapi Barcelona pada laga malam ini, Minggu, seraya menegaskan pentingnya kembalinya Koke ke susunan pemain inti dalam menghadapi tekanan tinggi yang diterapkan tim Catalan tersebut. Ia juga menekankan peran krusial para pendukung di Stadion Metropolitano pada pertandingan yang dinantikan ini.

Simeone mengatakan, dalam pernyataan kepada media sebelum pertandingan, bahwa menurunkan Koke sejak awal bertujuan memberikan ketenangan kepada Atletico Madrid dalam membangun permainan dan menghadapi tekanan Barcelona, seraya menjelaskan: "Kami menyadari bahwa kami bisa memulai pertandingan dengan cara ini, dan kami berupaya agar Koke memberikan kami ketenangan dalam permainan yang ia miliki, menghadapi lawan yang sangat piawai dalam menekan, dan kami tahu bahwa ia akan mendorong kami untuk tetap waspada."

Mengenai kemungkinan meraih kemenangan dan menduduki puncak klasemen Liga Spanyol, sekaligus mencapai kemenangan ke-345 di kompetisi tersebut, sehingga menjadi pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah La Liga, pelatih asal Argentina itu menjelaskan bahwa ia tidak memusingkan angka-angka tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak memikirkan hal itu, melainkan memikirkan pertandingan, dan mulai sekarang, apa pun yang akan datang akan saya sambut."

Simeone memuji pentingnya pendukung Atletico Madrid menjelang pertandingan, seraya menegaskan pengaruh mereka yang terus-menerus terhadap penampilan tim di kandang sendiri, dan ia mengatakan: "Para pendukung kami selalu menentukan dan berpengaruh ketika kami bermain di kandang sendiri."

Terkait duel ofensif yang dinanti antara Barcelona, pemilik lini serang terkuat di liga dengan 46 gol, dan Atletico Madrid, yang memiliki pertahanan terbaik setelah gawangnya kebobolan hanya 8 gol, Simeone menolak menganggap upaya menghentikan serangan tim Catalan tersebut sebagai tantangan luar biasa.

Pelatih Atletico itu mengatakan: "Tidak, ini hanya sebuah pertandingan, pertandingan yang penting dan menarik, serta peluang besar untuk menunjukkan potensi yang dimiliki tim, dan kami berharap bisa membuktikannya di atas lapangan."