Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menilai kondisi terkini timnya, sekaligus berbicara tentang laga yang menanti mereka melawan Deportivo La Coruna, Sabtu besok, pada pekan kesepuluh La Liga.

Surat kabar AS memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers pra-pertandingan, saat ia mengatakan, "Lawan menampilkan level yang bagus di semua pertandingan mereka; mereka menang di sebagian laga, mampu meraih hasil imbang di laga lain, dan juga pernah kalah."

Ia melanjutkan, "Deportivo La Coruna adalah tim yang berani. Kami pernah menghadapi mereka di edisi lalu Copa del Rey, dan kami sangat kesulitan menghadapi mereka."

Pelatih asal Argentina itu menuturkan, "Bagaimana saya akan menonton El Clasico? Saya hanya memikirkan laga melawan Deportivo La Coruna."

Ia menegaskan, "Apakah mungkin bersaing dengan Barcelona dengan level seperti ini? Ya, tentu saja, persaingan selalu bisa terjadi. Hal itu sangat jelas, dan sudah terbukti. Namun ini tidak mengubah kenyataan bahwa Barcelona memiliki tim yang luar biasa."

Ia menambahkan, "Apakah Anda termotivasi oleh fakta bahwa Atletico tidak dianggap sebagai kandidat juara? Maaf, tetapi saya tidak memikirkan apa pun selain Deportivo."

Ia berkata, "Bagaimana kondisi Barrios? Dan apakah ia sudah mampu bermain selama 90 menit? Yang terpenting adalah ia menampilkan level yang bagus selama menit-menit saat ia bermain, seperti yang ia lakukan belakangan ini."

Ia menjelaskan, "Apa perasaan Anda ketika melihat Gimenez menjadi lawan Anda? Pada awalnya, saya tidak bisa memisahkannya dari tim yang akan menghadapi kami, maupun dari sosok dan pria yang telah membantu dan mendampingi saya berkat komitmennya yang besar. Saya berterima kasih kepada Jose Maria. Ia dulu dan masih menjadi salah satu bek terpenting yang bermain untuk Atletico sejak saya datang ke klub ini. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya, karena kami sangat menyayanginya."

Ia menyoroti, "Apakah Pubill menghadapi sejumlah kesulitan? Ia pemain muda, yang memiliki masa kini yang penting dan masa depan yang lebih baik dari itu. Semua akan bergantung pada apa yang ia putuskan dan apa yang ia inginkan. Ia memiliki semua modal yang membantunya berkembang, mulai dari keinginan, ambisi, kerendahan hati, dan kerja keras."