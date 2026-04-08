Simeone masih ragu-ragu dalam menentukan dua posisi jelang laga melawan Barcelona

Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, belum memutuskan susunan pemain akhir yang akan diturunkannya dalam laga yang dinanti-nantikan melawan Barcelona di Camp Nou.

Kedua tim akan bertanding pada Rabu malam ini dalam leg pertama perempat final Liga Champions, beberapa hari setelah pertemuan mereka di La Liga yang dimenangkan Barcelona dengan skor 2-1.

Tim Madrid tiba di kota Barcelona pada Selasa sore, dengan beberapa pemain absen: Giménez, Barrios, dan Cardoso, yang tetap tinggal di ibu kota Madrid untuk memulihkan diri dari cedera masing-masing.

Sedangkan kiper asal Slovenia, Jan Oblak, berlatih bersama tim tetapi belum 100% siap, menurut laporan surat kabar Mundo Deportivo.

Mengenai susunan pemain, surat kabar Catalan tersebut menyebutkan bahwa Simeone masih ragu-ragu dalam menentukan beberapa posisi: Molina atau Le Normand di lini belakang, serta Lukman atau Baena di sayap kiri.

Surat kabar tersebut memperkirakan susunan pemain Atletico Madrid yang akan menghadapi Barcelona sebagai berikut:

Mousso, Molina, Bobill, Hanko, Ruggeri; Giuliano, Yurente, Koke, Lukman; Griezmann dan Julian Alvarez.