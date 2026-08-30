Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengomentari kemenangan timnya (3-1) atas Sevilla, pada Sabtu malam kemarin di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dalam laga pekan ketiga Liga Spanyol.

Pernyataan Simeone disampaikan dalam konferensi persseusai pertandingan sebagai berikut:

Analisis pertandingan:

"Kami beruntung bisa menampilkan pertandingan yang sangat bagus. Anak-anak melakukan pekerjaan yang luar biasa, baik dalam merebut bola maupun, secara khusus, dalam transisi saat membawa keluar bola. Kami tahu bahwa Sevilla datang dengan dua hasil yang sangat bagus, dengan semangat yang mendorongnya untuk mencoba melakukan pressing tinggi."

Baca juga

Mourinho mengejek pemainnya: Ototnya persis seperti otot saya

"Tidak terikat dengan siapa pun": Mengapa Mourinho mendepak Carreras dari susunan utama?

Kepercayaan diri Alex Baena setelah Piala Dunia:

"Tidak perlu banyak bicara, semuanya terlihat. Jelas bahwa motivasi dan pengaruh itu yang tertanam di hati dan pikirannya setelah memenangi Piala Dunia, serta kepercayaan yang ia dapatkan dari pelatih karena bermain di semua pertandingan, dibalasnya kepada kami hari ini dengan permainan dan kerjanya (mencetak dua gol). Kami membutuhkannya. Kami membutuhkan hal ini darinya, dan jelas kami akan menuntutnya untuk mempertahankannya, karena itulah yang dibutuhkan dan itu yang paling rumit."

Apa yang diberikan Hojlund untuk Atletico Madrid?

"Keseimbangan, terutama. Ia datang dari liga yang dimainkan dengan tempo lebih lambat, tidak memiliki kecepatan yang ada di Liga Spanyol atau Liga Inggris. Ia mencoba sedikit demi sedikit mendapatkan rasa aman dan kecepatan, terutama dalam permainannya. Ia memiliki umpan yang bagus di antara lini, kuat dalam duel udara... Kami berharap ia terus berkembang, kami membutuhkannya dan kami akan menuntutnya karena ia memiliki kualitas untuk membantu kami."

Apa yang dinantikan Simeone dari penutupan bursa transfer?

"Saya tidak akan mengatakannya sekarang karena apa yang terjadi pada Julian (Alvarez) dan segala hal yang beredar di sekitarnya, agar kalian tidak menambah-nambahkannya dari sisi kalian. Saya selalu mengatakan bahwa bisa saja terjadi sesuatu (di bursa transfer), saya mengatakan hal yang sama setiap tahun. Ini sepak bola, dan selalu bisa terjadi sesuatu. Tetapi saya tidak mengatakannya untuk sesuatu yang khusus, oke? (tertawa)."

Bagaimana kondisi Julian Alvarez?

"Ia sedang dalam prosesnya sendiri. Kami akan berada di sini, saya ulangi sekali lagi, untuk membantunya dari sisi olahraga dan agar ia membantu kami, karena ia adalah pemain yang luar biasa."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".