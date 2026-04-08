Simeone berhasil menaklukkan Barcelona untuk pertama kalinya... dan Atlético mengakhiri dua dekade penderitaan

Diego Simeone, pelatih kepala Atlético Madrid, berhasil menorehkan babak baru dalam karier kepelatihannya setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Stadion Camp Nou, sekaligus mengakhiri kutukan yang telah lama menghantuinya.

Atlético berhasil meraih kemenangan berharga di kandang Blaugrana (2-0), hari Rabu ini, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions.

Sebelum pertandingan hari ini, Simeone belum pernah merasakan kemenangan di kandang Barcelona, dari 18 pertemuan sebelumnya, ia imbang dalam 7 pertandingan dan kalah 11 kali, namun kemenangan hari ini mengakhiri rekor negatif tersebut.

Prestasi Simeone tidak hanya sebatas mematahkan kutukan pribadinya, tetapi juga berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Barcelona di kandang melawan Atletico Madrid, yang berlangsung selama 25 pertandingan berturut-turut sejak tahun 2006.

Pertandingan leg kedua antara kedua tim akan digelar pada Selasa mendatang di Stadion "Riazir Metropolitano" di Madrid.