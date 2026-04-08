Simeone: Apa yang kami alami setelah gol Alvarez di Camp Nou tidaklah mudah

Diego Simeone, pelatih Atlético Madrid, menegaskan bahwa timnya menampilkan performa kolektif yang kuat saat menghadapi Barcelona yang memiliki lini serang yang sangat tangguh, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Los Rojiblancos pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Simeone mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Kami bertahan dengan sangat terorganisir, dan menunjukkan kerja sama tim yang baik untuk mencegah lawan menerapkan serangan kuat yang kami kenal dengan baik. Tim ini telah memenangkan 22 dari 23 pertandingan terakhir, dan mencetak gol di semua pertandingan tersebut, jadi pertahanan yang terorganisir menjadi prioritas utama kami."

Simeone menambahkan: "Kecuali 15 menit pertama, di mana kami mendapat dua atau tiga peluang serangan yang bagus, kami tidak bisa menciptakan lebih banyak peluang seperti yang kami harapkan, dan itu terutama disebabkan oleh tekanan tinggi yang diterapkan lawan, yang tidak memberi kami waktu dan ruang yang cukup untuk bermain."

Dia melanjutkan: "Kemudian datanglah momen yang kami tunggu-tunggu, Julian Alvarez melakukan penetrasi yang luar biasa. Saya berada jauh dari area permainan, tetapi penguasaan bola yang hebat itu memungkinkan dia berhadapan satu lawan satu dengan kiper, Setelah itu, terlihat jelas adanya pelanggaran, dan VAR memanggil wasit yang mengonfirmasi keputusan kartu merah, dan dari situ Julian mencetak gol yang luar biasa, gol yang benar-benar menakjubkan."

Mengenai babak kedua, Simeone menjelaskan: "Di babak kedua, lawan mulai lebih mengandalkan serangan balik daripada serangan terorganisir seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, mereka berusaha memperkecil ketertinggalan, sehingga mereka mendorong lebih banyak pemain penyerang ke depan."

Dia melanjutkan: "Sedangkan kami, kami menjalani pertandingan dengan mempertahankan skor 1-0 lalu 2-0, tanpa mampu mengunci kemenangan dengan gol ketiga yang benar-benar mengamankan hasil, dan ini bukanlah hal yang mudah di momen-momen krusial seperti ini."

Simeone menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Saya rasa lawan tetap tenang dan berhasil membawa pulang hasil yang bagus ke kandang mereka. Kami sangat menyadari kesulitan besar yang akan kami hadapi pada Selasa mendatang, namun kami sudah sepenuhnya siap untuk bertanding."