Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memastikan kesiapan Julian Alvarez menjelang laga yang dinantikan kontra Barcelona, seraya menegaskan bahwa timnya menyadari betul tingkat kesulitan pertandingan ini, mengingat kekuatan serangan besar yang dimiliki sang lawan.

Simeone berkata, dalam konferensi pers jelang laga Barcelona: "Memotivasi lini belakang untuk menghadapi kekuatan serangan Barca? Kami tidak berupaya memotivasi lini pertahanan, melainkan ingin mempertahankan level permainan yang telah kami tampilkan dalam periode terakhir."

Terkait keunggulan Atletico Madrid dalam duel sistem gugur melawan Barcelona, ia menjelaskan: "Saya tidak punya alasan tertentu yang menjelaskan hal itu. Kami menghadapi tim yang sangat bagus, bahkan yang terbaik tanpa keraguan, dan mereka memiliki kekuatan serangan besar mulai dari lini tengah hingga lini depan."

Mengenai perbandingan antara Barcelona era Pep Guardiola dan Barcelona era Hansi Flick, ia berkata: "Saya di sini bukan untuk membandingkan kedua tim, melainkan fokus mempersiapkan pertandingan besok dan menampilkan performa terbaik yang mungkin demi para pendukung kami."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Terkait kondisi Johnny Cardoso, ia menyatakan: "Ia telah bekerja dengan sangat baik, dan akan bergabung dengan tim besok, lalu kami akan mengambil keputusan mengenai pemain yang akan memulai pertandingan."

Mengenai jumlah menit bermain yang tepat bagi Jonathan David dan Kang-in, ia berkata: "Berapa jumlah menit ideal untuk bermain bagi mereka berdua? Saya rasa saat ini mereka bermain dalam jumlah menit yang memungkinkan mereka memberikan nilai tambah bagi tim."

Soal kondisi fisik Julian Alvarez, Simeone cukup berkata: "Ia baik-baik saja, dan dalam kondisi yang sangat bagus."

Pelatih asal Argentina itu memuji Raphinha, dengan berkata: "Bagi saya, ia pemain luar biasa, yang menonjol dengan kerja keras, mencetak gol, dan menciptakan gol, dan ia memulai musim ini dengan luar biasa di posisi yang berbeda."

Mengenai perbedaan antara Barcelona di musim ini dan musim lalu, ia menjelaskan: "Tim tidak mengubah gaya bermainnya, dan identitas pelatihnya dapat dikenali dengan jelas sejak ia tiba di Barcelona. Tim mengandalkan pressing tinggi, banyak merebut kembali bola, serta memiliki kemampuan besar dalam mencetak gol."

Ia menambahkan: "Lewandowski adalah penyerang yang lebih terpusat di area penalti, dan musim lalu Olmo kadang turut bermain, tetapi keduanya sangat berbeda dari Raphinha. Barcelona juga memiliki Gordon di sisi kiri. Tugas pertahanan menjadi lebih rumit ketika Anda menghadapi pemain seperti Raphinha yang tidak terpaku pada posisi di dalam area penalti."

Mengenai kemampuan Atletico Madrid untuk bersaing dengan Barcelona, Simeone berkata: "Kami menghadapi tim yang sangat bagus, dan kami menyadari bahwa kami akan menderita selama sebagian besar jalannya pertandingan."

Terkait pertandingan mana yang bisa dijadikan pelajaran dari duel-duel musim lalu, ia menutup: "Perbedaannya terletak pada posisi Raphinha, yang mengubah beberapa hal dibandingkan dengan apa yang ditampilkan tim pada musim lalu. Saya tidak tahu pertandingan seperti apa yang akan kita saksikan besok, tetapi kami berharap pendukung kami berada dekat dengan kami dan mendukung kami seperti biasa. Ketika hal itu terjadi, para pemain kami memberikan reaksi yang berbeda."