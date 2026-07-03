Simeone akhirnya angkat bicara... Apakah hubungan Álvarez dengan Atlético Madrid sudah berakhir?

Diego Simeone, pelatih asal Argentina dari Atlético Madrid, untuk pertama kalinya mengomentari masa depan penyerang Julian Álvarez, yang namanya santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona selama jendela transfer musim panas ini.

Alvarez sempat memicu kontroversi besar setelah secara terbuka menyatakan, usai pertandingan timnas Argentina melawan Austria di Piala Dunia 2026, keinginannya untuk meninggalkan Atlético Madrid demi mewujudkan mimpinya pindah ke Barcelona.

Menurut berbagai laporan media, penyerang asal Argentina tersebut ingin mengenakan seragam klub Catalan itu pada musim panas ini, namun pernyataan terbarunya memicu ketidakpuasan pihak Atlético Madrid, yang menganggapnya tidak pantas mengingat kontraknya dengan klub masih berlaku.

Simeone berbicara tentang pemainnya dalam wawancara dengan jaringan “ESPN”, yang merupakan pernyataan pertamanya sejak krisis seputar masa depannya mencuat, dengan mengatakan: “Dia pemain yang luar biasa, dan pemain terbaik yang kami miliki di Atlético Madrid. Saya hanya bisa berbicara tentangnya secara positif, karena dia pemain yang luar biasa, dan sangat sulit menemukan pemain dengan kualitas seperti dia.”

Ketika ditanya mengenai masa depan Álvarez, pelatih asal Argentina itu menjawab dalam pernyataan yang dilaporkan oleh jurnalis Italia ternama Fabrizio Romano, yang berspesialisasi dalam berita transfer pemain dan pelatih: “Masa depannya? Baiklah… Masa depannya saat ini adalah pertandingan berikutnya bersama tim nasional Argentina. Dia harus fokus pada itu, sedangkan hal-hal lainnya akan terselesaikan, seperti yang selalu terjadi dalam hidup.”

Dan tampaknya Atlético Madrid tidak siap melepas bintang mereka begitu saja, karena surat kabar Spanyol “Marca” sebelumnya melaporkan bahwa manajemen klub bersikeras agar pemain tersebut tetap bertahan, dan menolak menyerah pada keinginannya untuk hengkang.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa manajemen Atlético tidak berniat untuk terlibat dalam negosiasi apa pun terkait penjualan Álvarez, dan bersikeras bahwa klub mana pun yang ingin merekrutnya harus membayar nilai klausul penalti secara penuh, yang mencapai 500 juta euro.

Pihak manajemen klub asal Madrid ini menilai bahwa mereka memiliki posisi tawar yang kuat berkat kontrak yang telah ditandatangani dengan sang pemain, sehingga tidak berencana untuk memberikan konsesi apa pun, terutama mengingat hubungan yang tegang dengan Barcelona, yang menurut manajemen Atlético telah menangani masalah ini dengan tidak serius.