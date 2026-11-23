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Media dan pengamat Inggris mengkritik tajam Matthijs de Ligt setelah comeback-nya di liga berakhir buruk saat Manchester United kalah 0-4 dari Liverpool.

Di Anfield , mantan bek tengah Bayern Munich itu tampil untuk pertama kalinya di Liga Primer sejak November 2025. Saat itu, de Ligt mengalami cedera punggung. Sejumlah kemunduran tak terduga kemudian berulang kali menggagalkan upayanya untuk kembali lebih cepat.

Ia baru kembali ke lapangan pada 21 Oktober, saat United bertandang ke markas Como Calcio di Liga Champions, setelah hampir setahun absen. Penampilannya dalam kekalahan 1-4 itu jauh dari memuaskan. Sebelum laga melawan Liverpool, ia hanya mendapat tambahan dua menit bermain dalam kemenangan 3-2 atas AS Roma.

Kurangnya menit bermain masih terlihat pada penampilan pemain berusia 26 tahun itu melawan Liverpool. Belum genap delapan menit, de Ligt sudah melakukan kesalahan. Ia salah memperkirakan arah bola panjang dari wilayah permainan lawan dan membiarkan Alexander Isak berlari tanpa gangguan di belakangnya menuju gawang United.

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Menjelang kotak penalti, rekan de Ligt di jantung pertahanan, Leny Yoro, yang terkejut, akhirnya menjatuhkan pemain Swedia itu dari belakang. Wasit Damuel Barrott langsung menilai pelanggaran tersebut menggagalkan peluang mencetak gol dan mengusir bek Setan Merah itu. Itu merupakan kartu merah tercepat dalam sejarah United di liga. Lebih buruk lagi, Dominik Szoboszlai langsung mengonversi tendangan bebas yang dihasilkan menjadi gol pembuka.

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Situasi yang hampir identik terulang pada menit ke-62. De Ligt kembali kesulitan menghadapi bola panjang dari Florian Wirtz dan gagal mengimbangi Isak dalam adu lari. Tekelnya justru meleset dari bola. Ia beruntung penyerang Swedia itu melepaskan tembakan yang melebar.

Getty Images

Matthijs de Ligt dikritik: "Seperti bermain sepakbola setelah minum enam gelas bir"

Surat kabar Inggris Guradian menyindir: "De Ligt menjadi simbol mencolok kekacauan itu. Ketika ia sekali lagi menjaga ruang kosong alih-alih Isak, pemain Swedia itu menyelamatkan sang bek tengah dari rasa malu lebih lanjut dengan menembak jauh melebar dari gawang."

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Aksi terakhir de Ligt di laga itu juga berakhir buruk, sejalan dengan penampilannya. Umpan salahnya pada menit ke-82 menjadi awal terciptanya gol keempat Liverpool melalui Victor Munoz. "Kembali bermain itu sungguh sulit. Rasanya seperti bermain sepakbola setelah minum enam gelas bir. Rasanya aneh," kata legenda Manchester United Gary Neville seusai pertandingan di Sky Sports , sedikit membela de Ligt.

Roy Keane menuntut "semangat juang lebih" dari para pemain Manchester United

Mantan kapten ManUnited Roy Keane menyampaikan kritiknya dengan lebih keras. Namun, mantan gelandang itu tidak hanya mengkritik de LIgt, melainkan seluruh skuad Setan Merah. "Liverpool seharusnya mencetak delapan gol. Mungkin delapan atau sembilan, mereka punya peluang luar biasa. Lalu semua orang meninggalkan lapangan dan berkata, 'Kebobolan empat gol tidak terlalu buruk.' Rasanya saya ingin mengumpat."

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Keane ingin melihat para pemain mantan klubnya menunjukkan "sedikit lebih banyak semangat juang, sedikit lebih banyak kualitas. Saya tidak percaya mendengar orang-orang yang pernah bermain untuk klub ini mengatakan kekalahan 4-0 tidak terlalu buruk. Wow."

Apakah de Ligt akan kembali mendapat kesempatan menjadi starter setelah comeback bak mimpi buruk itu akan terlihat Rabu mendatang. Saat itu, tim asuhan pelatih baru Mauricio Pochettino akan bertandang ke markas Sporting Lisbon di Liga Champions.