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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

"Simbol ikatan abadi antara sepak bola Inggris dan Kroasia": Kroasia memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada pencetak gol Bayern, Harry Kane

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Federasi sepak bola Kroasia dan tim nasionalnya memberikan hadiah istimewa kepada penyerang bintang Inggris, Harry Kane, menjelang duel Nations League antara kedua negara pada Kamis malam.

Kapten Kroasia, Luka Modric, menyerahkan replika bola bersejarah yang memiliki arti khusus bagi sepak bola Kroasia kepada Kane. Hadiah itu diberikan untuk merayakan keberhasilan penyerang FC Bayern tersebut meraih Ballon d'Or serta penampilannya yang memecahkan rekor bersama tim nasional Inggris.

"Dua pencapaian luar biasa yang mencerminkan karier dan warisanmu yang istimewa," tulis Kroasia saat mengunggah foto penyerahan hadiah dari Modric kepada Kane di media sosial. Mereka juga menjelaskan latar belakang bola tersebut: "Pada 1880, para pelaku industri asal Inggris membawa bola sepak pertama ke Kroasia, memperkenalkan permainan indah ini kepada masyarakat Zupanja (kota di Kroasia timur, red.), dan meninggalkan hadiah yang menjadi bagian dari sejarah sepak bola Kroasia."

Dalam pesan kepada Kane dan federasi sepak bola Inggris itu, Kroasia melanjutkan bahwa mereka "bangga dapat mengembalikan replika bola bersejarah tersebut melalui tindakan ini". "Sebuah simbol ikatan abadi antara sepak bola Kroasia dan Inggris."

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Harry Kane Cetak Gol Penentu Kemenangan Inggris Atas Kroasia

Di lapangan Stadion Wembley, London, Inggris unggul pada menit ke-24 melalui Morgan Rogers (FC Chelsea). Kroasia sempat menyamakan kedudukan setelah hampir satu jam pertandingan berjalan lewat Petar Sucic (Inter Milan), sebelum Kane mencetak gol kemenangan Inggris tak lama kemudian. Pemenang Ballon d'Or dari FC Bayern yang baru saja menerima penghargaan itu mencetak gol melalui penalti untuk memastikan skor akhir 2-1 (menit ke-64).

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"Saya berusaha menikmati semuanya," kata Kane kepada BBC seusai pertandingan. Itu merupakan penampilan ke-126 pemain berusia 33 tahun tersebut bersama tim nasional. Ia pun telah melampaui kiper legendaris Peter Shilton dan kini menjadi satu-satunya pemegang rekor penampilan terbanyak untuk Inggris. "Memecahkan rekor ini adalah pencapaian besar dalam sejarah olahraga kita. Melihat koreografi itu, ditemani anak-anak saya, dan mendapat sambutan dari semua orang sungguh luar biasa," ujar Kane.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

Bintang Bayern itu, yang menerima Ballon d'Or di London pada akhir Oktober, mengenang "beberapa pekan yang gila. Tentu saja, semua itu menguras tenaga, baik secara emosional, fisik, maupun mental. Saya memang sangat mampu berkonsentrasi pada tugas-tugas saya, tetapi menjaga keseimbangannya sulit karena saya juga ingin menikmati semua ini."

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Pujian Khusus Untuk Kane: "Itulah Sebabnya Ia Memenangkan Ballon d'Or"

Selain menerima hadiah dari Kroasia, Kane juga mendapat penghargaan sebagai pemegang rekor penampilan terbanyak Inggris sebelum laga dimulai di Wembley. Penghargaan itu diserahkan oleh Shilton, pemegang rekor sebelumnya. Para suporter turut menampilkan koreografi di stadion. Kane memasuki lapangan bersama keempat anaknya dan memperlihatkan Ballon d'Or kepada penonton.

"Kita harus menghormatinya. Ia memperlakukan laga ini seperti pertandingan lainnya. Ia tak kenal lelah, tetap menjaga etos kerja dan fokusnya, dan itulah yang membuahkan hasil. Itulah sebabnya ia memenangkan Ballon d'Or: sikap dan kerja kerasnya tak pernah surut. Hal seperti itu tidak terjadi begitu saja," kata rekan setimnya, Rogers, memuji Kane secara khusus.

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Dengan kemenangan itu, Inggris memastikan diri lolos ke putaran final Nations League pada musim semi tahun depan. Kane dan rekan-rekannya sudah dipastikan finis setidaknya di posisi kedua Grup 3 Liga A. Jika menang dalam laga terakhir tahun ini di Spanyol pada Minggu, The Three Lions bahkan masih bisa menyalip sang juara dunia dan menjadi juara grup.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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