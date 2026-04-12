Chelsea memasuki laga puncak melawan Manchester City pada Minggu malam ini di Liga Inggris “Premier League” dengan catatan negatif, dan khawatir menyamai rekor buruk yang يعود ke era 1990-an.

Chelsea menjamu City di Stadion “Stamford Bridge”, dan The Blues berupaya menang demi mendekati Liverpool yang menempati peringkat kelima, yaitu posisi terakhir yang lolos ke Liga Champions musim depan.

Menurut statistik “Opta”, Chelsea tidak meraih kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya melawan Manchester City di Liga Inggris (3 kali imbang dan 6 kali kalah), sejak kemenangan tandang 2-1 pada Mei 2021.

Di sisi lain, Manchester City menang dalam 4 dari 5 laga tandang terakhirnya melawan Chelsea di liga dengan satu hasil imbang, jumlah kemenangan yang sama dengan yang mereka raih dalam 26 kunjungan sebelumnya ke Stamford Bridge (8 kali imbang dan 14 kali kalah).

Chelsea kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, 0-1 dari Newcastle dan 0-3 dari Everton.

Menurut “Opta”, terakhir kali The Blues menelan tiga kekalahan beruntun adalah pada Mei 2023 ketika mereka kalah dalam 4 pertandingan, sementara terakhir kali mereka kalah dalam 3 laga beruntun tanpa mencetak gol adalah pada Maret 1998, saat itu mereka juga kalah dalam 4 pertandingan.