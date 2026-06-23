"Silakan pergi kalau mau!"... Pérez menolak "pemerasan" dari Vinícius dan menyebutkan 3 alternatif yang menjanjikan

Krisis perpanjangan kontrak Vinícius Júnior dengan Real Madrid telah memasuki titik balik yang menentukan, setelah pernyataan presiden klub Florentino Pérez yang membuka peluang bagi sang bintang Brasil untuk hengkang, sekaligus menegaskan penolakannya untuk memenuhi tuntutan finansial yang melampaui batas gaji yang telah ditetapkan, sementara laporan-laporan mengungkap rencana alternatif yang menargetkan tiga penyerang kelas dunia.

Surat kabar Spanyol “Sport” melaporkan bahwa Pérez mengambil langkah mundur dalam negosiasi perpanjangan kontrak tersebut, dengan mengatakan: "Jika dia tidak ingin tetap di Madrid dan ingin bergabung dengan klub lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak akan memaksa siapa pun. Uang bukanlah yang terpenting dan tidak pernah demikian," dalam pesan yang jelas yang mencerminkan komitmennya terhadap disiplin keuangan meskipun pemain tersebut sangat penting.

Sebaliknya, Vinícius telah berulang kali menyatakan sejak satu setengah tahun lalu: “Saya ingin tetap di Real Madrid seumur hidup, dan saya tidak terburu-buru untuk memperpanjang kontrak,” namun tuntutan finansialnya bertabrakan dengan kebijakan Pérez yang khawatir akan menciptakan preseden berbahaya di tim yang dipenuhi bintang-bintang kelas atas yang mungkin menuntut syarat serupa.

Surat kabar tersebut menambahkan, bahwa sejak terpilih kembali sebagai presiden klub, Pérez telah menyatakan kesiapannya untuk mengajukan “penawaran terbesar dalam sejarah klub kepada seorang pemain, sekitar 150 juta euro,” namun ia lebih memilih mengalokasikan dana tersebut untuk pemain pengganti strategis daripada memenuhi tuntutan pemain Brasil tersebut yang mengancam keseimbangan keuangan.

Presiden Real Madrid tersebut menetapkan tiga target utama sebagai calon pengganti: Olisse dari Prancis yang bermain di Bayern Munich, Julian Alvarez dari Argentina yang bermain di Atlético Madrid, dan Erling Haaland dari Norwegia yang bermain di Manchester City, dengan kesiapan untuk menaikkan tawaran bagi penyerang Bayern tersebut setelah Piala Dunia, asalkan sang pemain yang terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk bernegosiasi mengenai transfernya.

Laporan-laporan menegaskan bahwa Real Madrid tidak mengesampingkan salah satu dari ketiga opsi tersebut, yang menunjukkan keseriusan rencana alternatif yang bertujuan menemukan penyerang yang mampu “menghapus kenangan Vinícius” dan membuat perbedaan, sambil tetap menjaga disiplin keuangan yang dianggap sebagai garis merah bagi Pérez.

Krisis ini menandakan persimpangan jalan yang nyata antara kedua belah pihak, di mana pernyataan-pernyataan ramah yang saling dilontarkan bertentangan dengan kenyataan negosiasi yang mandek, di saat Pérez tampaknya siap untuk melanjutkan rencana alternatifnya jika pemain asal Brasil tersebut tidak mundur dari tuntutan finansialnya yang luar biasa.