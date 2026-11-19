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Antonio Conte membuat pengakuan mengejutkan soal masa depannya: ia memperkirakan akan kembali ke Juventus untuk periode kedua sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih Napoli dan Inter itu masih memiliki ikatan erat dengan Juventus, tempat ia pernah meraih sukses besar sebagai pemain legendaris maupun pelatih peraih gelar.

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Conte buka peluang kembali ke Turin

Pelatih asal Italia itu membela Juventus di lapangan selama lebih dari satu dekade sebelum meraih tiga gelar liga berturut-turut sebagai pelatih, mengawali rentetan sembilan Scudetto beruntun klub tersebut pada 2010-an. Turin tetap menjadi satu-satunya tempat dalam karier kepelatihannya di mana ia bertahan lebih dari dua tahun, dan ia yakin masih ada urusan yang belum tuntas yang pada akhirnya akan membawanya kembali.

"Saya pikir cepat atau lambat siklus itu akan berakhir," kata Conte dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio. "Saya tahu ada sesuatu yang saya tinggalkan, dan saya tahu pada akhirnya siklus itu akan berakhir bersama Juventus.

"Pernah ada beberapa momen ketika kami bisa kembali bekerja sama, tetapi itu sulit karena dua hal harus bertepatan. Saya harus sedang tidak terikat kontrak dan Juventus harus sedang mencari pelatih yang juga tidak terikat kontrak."

Mengapa waktu menghalangi Conte kembali ke Juventus

Conte menjelaskan bahwa dua kesempatan terakhir untuk mengisi posisi pelatih di Turin luput karena waktu yang tidak tepat, sehingga ia justru melatih klub rival di Serie A. Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2009, dua tahun sebelum akhirnya ditunjuk, ia sudah berada di kantor Juventus dan siap menandatangani kontrak, tetapi perselisihan soal gelandang serang asal Brasil, Diego, menggagalkan kepindahan tersebut.

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"Ada dua kesempatan. Pertama, ketika Juventus memutuskan merekrut Maurizio Sarri, saya sedang tidak terikat kontrak dan kemudian berakhir di Inter. Lalu ada kesempatan kedua ketika saya kembali tidak terikat kontrak, tepat saat [Cristiano] Giuntoli tiba. Giuntoli memutuskan memilih [Thiago] Motta dan saya pergi ke Napoli."

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Ia menambahkan: "Setelah masa saya di Bari, ada kemungkinan saya pergi ke Juventus. [Claudio] Ranieri adalah pelatih kepala saat itu, tetapi akhirnya mereka melepasnya dan mendatangkan Ciro [Ferrara] untuk tiga pertandingan terakhir, dengan harapan lolos ke Liga Champions.

"Mereka tahu betul bahwa saya akan memainkan formasi 4-2-4, mengingat saya akan memiliki penyerang seperti Mauri, [Vincenzo] Iaquinta, [David] Trezeguet, dan [Alessandro] Del Piero. Saya bilang kepada mereka, 'dengar, untuk penyerang, kita sudah punya cukup, kita perlu merekrut pemain sayap'. Namun, entah mengapa, mereka malah merekrut Diego dari Werder Bremen, lalu menelepon saya dan berkata, 'kami perlu Anda datang karena kami masih membutuhkan beberapa kepastian dari Anda'. Saat itu saya masih di Bari."

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Bagaimana perselisihan soal Diego pada 2009 menunjukkan Conte tak mau berkompromi

Pertemuan di kantor Juventus pada 2009 itu menunjukkan betapa teguhnya Conte pada prinsip taktik yang menjadi ciri sepanjang karier kepelatihannya. Hal itu membuatnya meninggalkan kesempatan melatih klub impiannya sebelum menandatangani kontrak.

"Saya datang, masuk sebagai pelatih Juve, lalu kami mulai berbicara. Mereka bertanya bagaimana saya ingin bermain, dan saya menjawab, '4-2-4'. Mereka berkata, 'tetapi di mana Anda akan memainkan Diego?' Saya menjawab, 'kalian yang merekrutnya, padahal saya sudah mengatakan bahwa kita memiliki empat penyerang. Jadi, saya akan memainkannya bersama salah satu penyerang'.

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"Lalu mereka mengatakan kepada saya, 'Diego ingin bermain dalam formasi 4-3-1-2'. Bayangkan betapa marahnya saya saat itu. Namun, kemarahan itu menunjukkan bahwa saya orang yang sangat terus terang dan tidak mau berkompromi. Siapa pun yang lain, benar-benar siapa pun, akan berkata, 'tentu, saya bahkan akan memainkannya sebagai kiper kalau kalian mau, biarkan saja saya menandatangani kontrak dan bergabung dengan Juve'.

"Bagaimanapun, saya akan pindah dari Bari ke Juventus. Tetapi setelah mereka mengatakan itu kepada saya, saya tetap teguh pada gagasan dan keyakinan saya, serta teguh pada sikap bahwa saya tidak akan berkompromi atau menjanjikan sesuatu yang saya tahu tidak akan saya penuhi.

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"Jadi, saya mengatakan kepada mereka, 'jika seorang pemain menentukan cara kita bermain, berarti saya bukan pelatih yang tepat untuk kalian'. Selesai sudah. Saya pergi, dan ketika meninggalkan pertemuan itu, saya bukan lagi pelatih Juventus."

Apa selanjutnya bagi Conte dan Juventus

Reuni di Turin pada masa mendatang bergantung pada bertemunya dua kondisi yang dijelaskan Conte: ia sedang tidak terikat kontrak dan posisi pelatih Juventus kosong pada saat yang sama. Tak kalah penting, setelah kepergiannya dari pertemuan pada 2009, petinggi Juventus akan tahu bahwa merekrut kembali mantan pelatih yang membawa mereka meraih tiga Scudetto berarti mendukung prinsip taktiknya yang teguh tanpa kompromi.