Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa Hakim Ziyech telah menentukan sikapnya untuk bertahan di Wydad Casablanca Maroko.

Situs Maroko "Le360" menyebutkan bahwa para pendukung Wydad tengah dilanda kemarahan dan ketidakpuasan akibat cara pengelolaan berkas pemain internasional Maroko Hakim Ziyech, di tengah berlanjutnya ketidakjelasan yang menyelimuti masa depannya bersama tim, meski sang pemain sendiri tidak berpikir untuk hengkang selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Ziyech Menentukan Masa Depannya

Menurut sumber-sumber yang dekat dengan Wydad, Ziyech bersikeras melanjutkan petualangannya bersama Wydad, dan menilai bahwa solusinya bukan terletak pada mencari tim baru, melainkan pada penghormatan atas kontrak yang mengikatnya dengan klub berjuluk Si Merah itu, terlebih setelah sang pemain, sejak kedatangannya di Casablanca, menjadi salah satu elemen tim yang paling berkomitmen dan disiplin.

Sumber yang sama menegaskan bahwa Ziyech sejak bergabung dengan Wydad selalu berupaya menunaikan seluruh kewajiban profesionalnya, di mana ia rutin hadir ke sesi latihan lebih awal, serta menunjukkan keterlibatan yang besar dalam kehidupan kelompok, yang membuatnya mendapat apresiasi dari sejumlah rekan setimnya di dalam tim Si Merah.

Kemarahan para pendukung Wydad kian berlipat dalam beberapa jam terakhir, setelah beredar informasi yang menyebutkan adanya tekanan terhadap sang pemain sejak kedatangan dewan pengurus baru yang dipimpin oleh Ibrahim El Asri, di saat Ziyech seharusnya menjadi salah satu pilar utama proyek olahraga baru klub.

Informasi yang beredar dari sumber yang sama menunjukkan bahwa cara pengelolaan berkas ini selama periode terakhir membuat berbagai hal bergerak ke arah yang bisa mendorong Ziyech untuk mengambil sendiri keputusan hengkang, namun sang pemain tidak menyikapi situasi ini dengan logika eskalasi, dan hingga kini memilih untuk bersikap fleksibel dalam berurusan dengan para pejabat klub.

Bahkan, sikap pemain internasional Maroko itu tetap jelas: ia tidak ingin pergi, dan tidak menuntut hak istimewa baru apa pun, melainkan hanya meminta penghormatan atas klausul-klausul kontrak yang mengikatnya dengan Wydad.

Ziyech Menolak Pemotongan Gaji

Hal ini terjadi di saat Ziyech juga menolak gagasan pemotongan gaji bulanannya, dengan pertimbangan bahwa nilai finansial yang telah disepakati merupakan bagian dari kontrak yang berlaku, dan bukan objek untuk dinegosiasikan ulang selama pemain dan klub belum memasuki negosiasi terkait kontrak baru.

Sebelumnya, Ziyech telah menentukan sikapnya dan memberitahu para pejabat Wydad bahwa ia tidak berpikir untuk meninggalkan tim selama bursa transfer musim panas, meski ada berbagai pertanyaan yang mengiringi masa depannya sejak terpilihnya dewan pengurus baru.

Di sisi olahraga, kontribusi yang diberikan sang pemain sepanjang musim lalu tidak bisa diabaikan, di mana meski dilanda cedera yang menjauhkannya dari sejumlah pertandingan, ia turut andil dalam meraih sederet hasil positif bagi tim Si Merah.

Ziyech tampil dalam 12 pertandingan di liga, di mana ia mencetak 8 gol dan menyumbang dua assist, termasuk tiga gol ke gawang Hassania Agadir dan dua gol menghadapi Club Meknassi.

Ia juga mencetak satu gol di ajang Piala Konfederasi Afrika, sehingga menegaskan bahwa pengalaman dan kemampuannya untuk menuntaskan peluang di depan gawang tetap menjadi salah satu kekuatan utamanya, meski penampilannya terbatas akibat masalah fisik.

Sejak transfernya ke Wydad pada Oktober 2025 dari Al-Duhail Qatar, Ziyech memantapkan posisinya di dalam skuad, dengan memanfaatkan perjalanan karier Eropa yang gemilang yang ia mulai di Belanda bersama Heerenveen dan Twente, sebelum mencapai puncak kegemilangannya bersama Ajax Amsterdam, lalu menjalani pengalaman bersama Chelsea Inggris, yang bersamanya ia menjuarai gelar Liga Champions Eropa, di samping dua persinggahan di Galatasaray dan Al-Duhail.

Manajemen Wydad Menghadapi Berkas Sensitif

Sementara berbagai informasi menegaskan bahwa sang pemain ingin bertahan di kompleks Mohamed Benjelloun, manajemen Wydad mendapati dirinya menghadapi berkas sensitif yang menuntut kebijaksanaan besar, terlebih karena keputusan apa pun yang bisa mendorong Ziyech untuk hengkang akan berpotensi memicu lebih banyak kontroversi di lingkungan klub.

Di sisi lain, para pendukung Wydad tampaknya tidak siap untuk menerima skenario kepergian pemain sekelas Hakim Ziyech, terutama setelah penampilan yang ia berikan sepanjang musim lalu, yang menjadikan cara pengelolaan masa depannya sebagai salah satu berkas terpenting yang akan menguji kemampuan dewan pengurus baru dalam mengelola fase mendatang.