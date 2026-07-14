Sikap rekan-rekan Messi membuat orang Mesir senang... Superkomputer memprediksi juara Piala Dunia 2026

Perkiraan “matematis” terbaru menempatkan juara bertahan Piala Dunia di luar jajaran favorit utama, sementara tim lain dianggap lebih diunggulkan dalam perebutan gelar juara menjelang dimulainya babak semifinal.

Meskipun berhasil menjuarai edisi sebelumnya di Qatar 2022, Argentina berada di peringkat keempat dalam daftar tim yang paling berpeluang meraih gelar Piala Dunia 2026 yang saat ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menurut prediksi yang dikeluarkan oleh superkomputer.

Menurut jaringan global “Opta” yang berspesialisasi dalam pengumpulan dan analisis statistik olahraga, Prancis memimpin daftar kandidat juara dengan persentase 34,05%, diikuti Spanyol di peringkat kedua dengan 23,45%.

Inggris menempati posisi ketiga dalam peringkat prediksi dengan persentase 21,94%, sementara Argentina berada di urutan keempat dengan 20,55%, menjadikannya tim dengan peluang terendah di antara keempat tim yang lolos ke babak semifinal.

Prancis dijadwalkan akan berhadapan dengan Spanyol di semifinal pada hari Selasa, sedangkan Argentina akan menghadapi Inggris pada hari Rabu dalam pertandingan kedua.

Selain itu, “Opta” juga mengungkap peluang lolos ke final, di mana timnas Prancis yang dipimpin Didier Deschamps memiliki peluang sebesar 50,70% untuk mengalahkan Spanyol, dibandingkan dengan 42,30% untuk “La Roja”.

Sedangkan pertandingan antara Argentina dan Inggris tampaknya sangat ketat, dengan peluang 50,94% untuk tim asuhan Thomas Tuchel, dibandingkan dengan 49,06% untuk tim asuhan Lionel Scaloni.

Lolosnya rekan-rekan Lionel Messi ke semifinal terjadi di tengah kontroversi wasit yang luas, setelah adanya insiden-insiden yang memicu perdebatan dalam pertandingan melawan Mesir di babak 16 besar, melawan Swiss di perempat final, serta saat menghadapi Aljazair di babak penyisihan grup.