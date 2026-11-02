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Erling Haaland tetap berkomitmen penuh kepada Manchester City dan tidak menghiraukan hiruk-pikuk seputar perkara hukum klub, menurut ayahnya, Alfie. Bintang asal Norwegia itu dilaporkan tetap tenang meski ancaman sanksi berat membayangi setelah putusan penting yang merugikan Manchester City.

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Vonis Bersalah City dan Ancaman Sanksi

Komisi independen baru-baru ini menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran keuangan. Putusan itu menyimpulkan bahwa juara bertahan Liga Primer tersebut menggunakan kontrak “palsu” untuk menyamarkan pendanaan senilai lebih dari £830 juta selama sembilan tahun, dari 2009 hingga 2018.

City terus menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan saat ini menunggu hasil banding. Namun, putusan mengejutkan itu membayangi Stadion Etihad, dengan hukuman berat seperti degradasi kini menjadi kemungkinan nyata.

Alfie Haaland Jelaskan Fokus Sang Penyerang yang Tetap Tenang

Terlepas dari gejolak di luar lapangan, Haaland sama sekali tidak terpengaruh oleh persoalan hukum tersebut. Berbicara kepada ViaPlay, ayahnya, Alfie, menjelaskan pola pikir sang penyerang saat ini, sementara klub menyiapkan pembelaannya. “Erling berpikir untuk bermain sepakbola sebanyak mungkin dan berkonsentrasi pada hal itu,” jelas Alfie. “Saya rasa justru kami yang berada di luar lapangan lebih banyak memikirkannya.”

Menanggapi spekulasi berkepanjangan sebelum putusan resmi tersebut, ia menambahkan: “Ya, hal ini sudah beredar cukup lama, bukan? Jadi, akhirnya muncul sesuatu yang konkret, yang bisa dilawan oleh City sebagai klub. Tentu saja, ini tuduhan serius, tetapi sekarang ada banding yang menunggu untuk disidangkan. Jadi, saya rasa kami harus tetap tenang, menjaga kepala tetap dingin, dan menunggu bagaimana hasilnya.”

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Ia juga menyoroti sulitnya posisi klub saat ini di hadapan publik: “Tidak lebih dari apa yang ada di media. Dan ada begitu banyak hal yang ditulis di sana, yang menurut saya sangat berat sebelah, bukan? Sebab, sulit bagi Manchester City untuk tampil sekarang, ketika proses banding masih berlangsung, dan membela diri.”

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Hukuman yang Tidak Adil bagi Skuad Saat Ini?

Kemungkinan sanksi berat menimbulkan pertanyaan soal keadilan, mengingat pelanggaran itu terjadi jauh sebelum skuad saat ini terbentuk. Ketika ditanya apakah menghukum para pemain sekarang tidak adil, Alfie setuju. “Ya, dalam beberapa hal, orang mungkin merasa bahwa harus berpotensi menerima hukuman atas sesuatu yang dilakukan bertahun-tahun lalu… ya, saya akan mengatakan demikian,” akunya.

Ia memuji ketangguhan para pemain di ruang ganti di tengah sorotan tajam. “Jadi, kami berharap mereka mendapatkan proses pemeriksaan yang adil, lalu kita lihat apakah pada akhirnya mereka berhasil membuktikan bahwa mereka tidak bersalah,” katanya. “Sekarang kami hanya perlu menunggu dan melihat. Saya rasa mereka sudah lebih dari mampu bertahan menghadapi semua ini, karena tentu saja mereka menerima banyak tuduhan. Jadi, saya merasa para pemain telah menanganinya dengan sangat baik.”

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Menanti Hasil Banding dan Kembali ke Performa Semula

Untuk saat ini, tim hukum City akan berfokus melawan dakwaan tersebut melalui proses banding, sementara skuad harus kembali mengalihkan perhatian ke lapangan. Seperti disampaikan Alfie, para pemain harus terus memisahkan gangguan di luar lapangan dari tugas mereka setelah performa di kompetisi domestik menurun.

“Kita juga harus ingat bahwa hal-hal ini diduga terjadi bertahun-tahun lalu. Para pemain saat ini tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, mereka telah bermain dengan baik,” pungkasnya. “Mereka kalah dalam pertandingan terakhir, jadi sekarang saatnya kembali meraih kemenangan.”

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City memang tersendat baru-baru ini setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Primer dari Aston Villa dan Brighton. Anak asuh Enzo Maresca kini akan berusaha bangkit saat menghadapi RB Leipzig di Liga Champions, sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Nottingham Forest.