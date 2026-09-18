Itu adalah masa-masa yang berbeda, 25 tahun lalu. Saat itu, pada 2001, Michael Owen yang berusia 21 tahun memenangi Ballon d'Or - penghargaan individu paling bergengsi dan paling penting dalam sepakbola dunia. Sang penyerang sebelumnya telah memenangi Piala UEFA, Piala FA, serta Piala Liga Inggris bersama Liverpool dan mencetak 24 gol dalam perjalanannya menuju itu.

"Saya sama sekali tidak tahu itu apa. Pada saat itu, hal itu bahkan bukan topik di media," ungkap Owen tahun lalu. Ia mengetahui keberhasilannya lewat telepon dari pelatih The Reds saat itu. "Saat Gerard Houllier menelepon saya dan mengatakan bahwa saya telah memenangi Ballon d'Or, saya bertanya: Apa itu, Pelatih?"

Saya tidak ingin bersikeras mengatakan bahwa itu adalah masa-masa yang ingin saya kembalikan. Saya memang sejak dulu nyaris tidak pernah begitu antusias dengan Ballon d'Or, tetapi tentu saja sepenuhnya wajar jika maknanya dalam beberapa tahun terakhir meningkat secara nyata, baik di kalangan pemain maupun dalam persepsi publik.

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Lamine Yamal dan Kylian Mbappe jelang Ballon d'Or: Sikap memuji diri yang patut dipertanyakan

Yang justru saya anggap sangat memalukan, tidak pantas, dan arogan adalah sikap memuji diri sendiri yang patut dipertanyakan dari para calon pemenang di antara 30 nominasi. Pada saat yang sama, itu juga didukung oleh kampanye nyata dari klub-klub mereka, yang tidak melewatkan kesempatan untuk memuji pemainnya setinggi langit atau bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa ia lebih pantas mendapatkannya ketimbang para pesaingnya.

"Mengapa kami tidak boleh mendukungnya?" tanya pelatih Barcelona Hansi Flick baru-baru ini terkait anak asuhnya Lamine Yamal, salah satu favorit untuk menang pada seremoni tahun ini pada 26 Oktober di London. Jawaban saya: Karena itu tidak ada hubungannya dengan kerendahan hati dan fungsi teladan. Karena, seperti yang selalu ditekankan tak terhitung banyaknya pelatih di dunia, kebenaran ada di lapangan dan tidak memerlukan pernyataan-pernyataan yang mudah ditebak untuk mengangkat pemain sendiri di atas yang lain. Dan karena itu, sederhana saja, tidak simpatik.

Sangat konyol bahwa seperti baru-baru ini, Yamal yang berusia 18 tahun duduk dan mengklaim: "Sejujurnya: Saya pikir tahun ini saya pantas mendapatkan penghargaan ini - karena apa yang telah saya menangi." Sangat pongah, cara Kylian Mbappe dari Real Madrid menyebut dirinya sebagai "yang terpilih" dan merasa bahwa "tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya musim lalu". Bayangkan saja jika di level junior olahraga tim sepakbola, ada seseorang yang berbicara tentang dirinya seperti itu.

Ballon d'Or: Sepuluh pemenang terakhir

Tahun Pemenang 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 tidak diberikan 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Kampanye jelang penganugerahan Ballon d'Or: Jose Mourinho mempermalukan dirinya sendiri

Tentu saja, kampanye terarah menjelang penganugerahan ini sudah lama bukan hal baru. Tahun ini, dalam sebuah olahraga yang memang selalu menekankan pentingnya kolektif, kampanye semacam itu mungkin bertambah dalam hal egoisme yang dipertontonkan. Namun, sudah pada 2013 misalnya, Real mengumpulkan sekelompok Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas, dan Sergio Ramos untuk habis-habisan berkampanye bagi Cristiano Ronaldo dalam persaingan dengan Lionel Messi dan Franck Ribery - dan sayangnya, menurut saya, itu juga berhasil.

Dua tahun lalu, Los Blancos bahkan memicu kehebohan ketika mereka mendadak membatalkan perjalanan ke Paris dan memboikot acara penganugerahan. Sebelumnya telah bocor bahwa Rodri, dan bukan Vinicius Junior, yang akan menang. Sebagai gantinya mereka mengeluarkan pernyataan berikut: "Jika kriteria untuk penganugerahan ini tidak menjadikan Vinicius sebagai pemenang, maka kriteria yang sama seharusnya menjadikan Carvajal sebagai pemenang. Karena itu tidak terjadi, jelas bahwa Ballon d'Or dan UEFA tidak menghormati Real Madrid. Dan Real Madrid tidak berada di tempat di mana mereka tidak dihormati."

Dan baru-baru ini, tidak lain adalah pelatih Real saat ini Jose Mourinho yang mengungkap seluruh kegilaan politik di balik Ballon d'Or dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada 2012, pria Portugal itu masih mengklaim: "Bagaimana mungkin memenangi Ballon d'Or tanpa meraih gelar, tanpa memenangi sesuatu yang berarti? Jangan bicara kepada saya soal Piala Dunia Antarklub atau Piala Super - itu hal-hal kecil. Ceritakan kepada saya tentang gelar-gelar besar." Beberapa pekan lalu ia lalu berkata: "Anda tidak bisa memberikan Ballon d'Or kepada seorang pemain hanya karena ia memenangi Liga Champions atau Piala Dunia. Pemain terbaik di dunia itu ada dua, tiga, atau empat, dan kita tahu siapa mereka dan di mana mereka berada. Kita tahu siapa yang secara individu menorehkan sejarah pada musim panas ini."

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Ballon d'Or: Kebutuhan akan pengakuan dan keangkuhan tidak seharusnya diberi ganjaran

Tentu Mbappe punya "argumen untuk memenangi Ballon d'Or", seperti yang ia katakan. Tentu, mungkin bahkan boleh dan harus menjadi target individual bagi pemain-pemain luar biasa seperti itu untuk memburu trofi ini. Namun mereka tidak akan pernah bisa memenanginya tanpa rekan-rekan setim mereka, meski beberapa di antaranya mungkin kurang bertalenta dibanding mereka sendiri.

Sikap sok penting yang kentara, kebutuhan akan pengakuan, serta keangkuhan para profesional dan klub yang jumawa, yang dengan tingkah seperti itu juga berkontribusi membuat sepakbola modern semakin menjauh dari akar rumput, tidak seharusnya diberi ganjaran.

Sebelum kalimat terakhir di sini ditulis, saya ingin sekali lagi menegaskan: Saya benar-benar tidak peduli siapa yang memenangi Ballon d'Or 2026. Namun fakta bahwa Harry Kane, yang merupakan kandidat kuat untuk menang, konon secara sadar memutuskan untuk tidak melakukan promosi untuk dirinya sendiri menjelang penganugerahan, membuat saya berharap bahwa perilaku seperti itulah yang justru dihargai.

Ballon d'Or 2026: Daftar pendek berisi 30 nama