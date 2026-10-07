Dalam sebuah momen bersejarah yang menahan napas jutaan orang, membuat Argentina diselimuti kesedihan dan menebarkan getaran duka ke seluruh penjuru planet ini, Leo Messi memutuskan untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya yang gemilang bersama "La Albiceleste" di usia tiga puluh sembilan tahun.

Ini tentu sebuah kejutan yang mungkin mendorong para penggemar paling fanatik untuk berpikir "mematikan televisi selamanya" dan berhenti mengikuti si kulit bundar. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah sepak bola memiliki ingatan yang kuat yang selalu membuktikan bahwa ia tak pernah berhenti berputar betapapun besarnya mereka yang pergi?

Dalam konteks ini, surat kabar Spanyol "AS" menerbitkan laporan panjang yang mengulas sejarah sepak bola seiring kepergian para jenius, menegaskan bahwa "matahari selalu terbit kembali", dan bahwa permainan ini akan terus melahirkan bintang baru betapapun rumitnya tragedi di saat-saat awalnya.

Bagaimana dunia melewati kepergian para raksasa?

Surat kabar Spanyol itu menyoroti krisis-krisis kepergian para pemain besar di sepanjang sejarah, dan menarik pelajaran-pelajaran berikut:

Pelajaran dari Barcelona yang agung (Messi dan Yamal): Surat kabar itu mengutip kejutan dahsyat atas kepergian Messi dari Barca pada tahun 2021 dengan derai air mata. Meski ada banyak upaya untuk memakaikan nomor punggung 10 kepada Ansu Fati, hanya dua tahun saja sudah cukup bagi munculnya sebuah keajaiban bernama Lamine Yamal, yang mengembalikan senyum ke klub Catalan dan memberi para penggemar kenikmatan langka yang menyingkirkan mimpi buruk nostalgia.





Brasil setelah Pele (1971): Ketika "Sang Raja" Pele turun dari takhta samba setelah meraih 3 gelar Piala Dunia, muncul keyakinan bahwa Brasil telah tamat. Meski absen dari gelar benua selama 24 tahun, surat kabar itu mengutip sumber-sumbernya bahwa masyarakat Brasil tak mengalami kepahitan seorang yatim; justru langsung muncul nama-nama luar biasa seperti Rivelino, Zico, dan Socrates, yang menyuguhkan sepak bola atraktif di generasi 82 yang secara estetika—menurut sebagian orang—mengungguli generasi 70 itu sendiri.

Spanyol setelah Di Stefano (1962): "Don Alfredo" meninggalkan timnas Spanyol tanpa pernah bermain di satu pun Piala Dunia akibat nasib buruk cedera. Meski aura namanya besar, Spanyol tidak mengalami kepahitan yang berarti, bahkan hanya beberapa bulan kemudian berhasil mengangkat gelar pertamanya di Euro 1964 di atas lapangan Bernabeu.

Belanda setelah Cruyff (1977): Cruyff mengumumkan pensiun mendadak menyusul insiden perampokan bersenjata yang mengerikan yang menyasar keluarganya. Meski guncangannya hebat, Belanda mampu beradaptasi dengan cepat melalui generasi Krol dan Rensenbrink untuk mencapai final Piala Dunia 1978, sebelum datang generasi emas Van Basten dan Gullit yang menobatkan negara itu di Euro 88.

Satu-satunya luka Maradona (1994): Surat kabar itu memandang bahwa satu-satunya kasus yang meninggalkan kesedihan yang sulit disembuhkan dalam sejarah adalah tersingkirnya Diego Maradona secara paksa akibat kasus doping di Piala Dunia 94. Argentina mengalami keyatiman yang nyata dan limbung di antara nama-nama seperti Ortega dan Riquelme, dan tidak terbangun dari kejutan ini kecuali dengan kemunculan Messi sendiri dan penobatannya di atas takhta di Qatar 2022.

Menikmati babak terakhir!

"AS" menutup laporannya dengan menegaskan bahwa Messi meninggalkan timnas dengan kepala tegak sebagai juara yang bermahkota dan menjulang ala Nadal dan Federer, jauh dari drama kepergian yang mengenaskan seperti Maradona.

Yang lebih penting dari itu, lilin itu tak padam sepenuhnya; Messi masih terus bermain di lapangan bersama Miami, dan sejarah mengajarkan kita bahwa Pele terus bermain 8 tahun setelah pensiun dari timnas, Di Stefano 4 tahun, dan Cruyff 7 tahun. Yang harus dilakukan sekarang bukanlah menangis, melainkan menikmati setiap detik yang tersisa dari sang Kutu Loncat di atas lapangan hijau.