Sesi dengar pendapat di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga internasional "CAS" dalam perkara Maroko, Senegal, dan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" berakhir pada sore ini, Kamis, sekitar 15 menit lebih awal dari jadwal yang ditetapkan Mathieu Reeb, Direktur Jenderal pengadilan tersebut.

Sesi tersebut dimulai di markas pengadilan di Kota Lausanne, Swiss, pagi ini, dengan dihadiri perwakilan ketiga pihak, yakni Maroko, Senegal, dan CAF.

Direktur pengadilan sebelumnya menyebutkan dalam pernyataannya sebelum sesi dimulai bahwa sesi tersebut bisa berlangsung hingga pukul tiga sore waktu setempat (04.00 waktu Mekah, 01.00 waktu Rabat), namun berakhir sedikit lebih awal, sebagaimana dilaporkan jaringan RMC Prancis.

Jaringan yang sama menegaskan bahwa berakhirnya sesi lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan tidak mengandung indikasi apa pun terkait keputusan yang dinantikan dari panel arbitrase yang beranggotakan tiga arbiter.

Ketidakpastian masih menyelimuti nasib perkara ini, menunggu keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga internasional terkait banding yang diajukan dalam perkara final Piala Afrika 2025.

Maroko Memilih Bungkam

Sebagaimana dikutip RMC, perwakilan pihak Maroko meninggalkan markas Pengadilan Arbitrase Olahraga internasional setelah sesi berakhir, tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada media, sementara Abdoulaye Sow, Sekretaris Jenderal Federasi Senegal, mengungkapkan bahwa "Senegal telah membela diri dengan baik".

Semua kemungkinan masih terbuka hingga putusan resmi dikeluarkan oleh panel arbitrase.

Kapan Keputusan Final Bisa Dikeluarkan?

Menurut pernyataan sebelumnya dari pengadilan internasional pada 30 September lalu, dan sesuai dengan pernyataan direktur pengadilan pagi ini, kecil kemungkinan putusan final akan dikeluarkan hari ini.

Mathieu Reeb, Direktur Jenderal Pengadilan Arbitrase Olahraga internasional, menegaskan pagi ini bahwa putusan dalam perkara ini tidak akan dikeluarkan segera setelah sesi dengar pendapat berakhir, seraya menyebutkan bahwa panel membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas serta menyusun keputusan beserta alasan hukumnya.

Ia berkata: "Tujuan kami adalah mengeluarkan keputusan secepat mungkin setelah sesi dengar pendapat".

Ia melanjutkan: "Saya tidak yakin keputusan akan dikeluarkan hari ini atau besok, dan saya hampir yakin akan hal itu, tetapi hal ini mungkin memakan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, jika para arbiter ingin menyusun keputusan lengkap yang mencakup alasan-alasan hukumnya".