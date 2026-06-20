Sibari senang bisa tampil gemilang di hadapan Guardiola: Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa beliau menyaksikan pertandingan kami

Ismail Sibari, penyerang tim nasional Maroko, pantas meraih penghargaan "Pemain Terbaik Pertandingan" setelah memimpin "Singa Atlas" meraih kemenangan 1-0 atas Skotlandia, dalam pertandingan di mana ia mencetak gol cepat pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini.

Sibari mencetak gol hanya 69 detik setelah pertandingan dimulai, mencetak rekor baru sebagai gol tercepat dari pemain Arab dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus menjadi pemain Maroko pertama dan pemain Afrika kedua yang mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini, setelah pemain Mesir Mohamed Salah pada edisi 2018.

Pemain yang hampir pindah ke Bayern München ini tidak hanya puas dengan gol cepat tersebut, tetapi juga nyaris menggandakan keunggulan dalam beberapa kesempatan, seandainya saja salah satu upaya berbahayanya tidak dihentikan oleh mistar gawang.

Mengenai penampilannya yang menonjol, Saibari mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Terserah para penggemar dan awak media untuk memutuskan apakah saya bintang Piala Dunia atau tidak. Saya hanya berusaha membantu tim dengan kerja keras saya.”

Penampilan penyerang asal Maroko ini menjadi sorotan Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, yang menyaksikan pertandingan dari tribun di tengah spekulasi bahwa ia akan segera kembali ke dunia kepelatihan.

Sibari mengomentari kehadiran pelatih asal Spanyol tersebut: “Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa beliau menonton pertandingan kami.”

Dia menambahkan dalam pernyataan lainnya: “Kami senang dengan kemenangan ini dan sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ini adalah kerja sama tim dan pembangunan serangan berjalan baik, serta umpan penentu dari Ibrahim pada gol pertama sangat luar biasa.”

Dia menyimpulkan: “Seandainya kami mencetak gol kedua, kami bisa bermain dengan lebih santai, tetapi kami berjuang keras dalam sepuluh menit terakhir dan meraih kemenangan yang pantas.”