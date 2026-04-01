Sibari menegur warga Maroko: Jangan menghina keluarga-keluarga... dan inilah alasan saya mengagumi perayaan di Senegal

Ismail Saibari, bintang tim nasional Maroko, membela diri atas hujatan yang diterimanya dari para pendukung Maroko, terkait keterlibatannya dalam tindakan yang memicu kemarahan.

Di tengah sengketa hukum yang sedang berlangsung mengenai gelar Piala Afrika 2025 setelah Senegal mengajukan banding atas keputusan CAF ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS), sekelompok bintang timnas Maroko terlibat dalam tindakan yang tidak pantas di tengah situasi yang memanas ini.

Timnas "Aswad Al-Tiranga" (Senegal) memancing reaksi timnas Maroko dan CAF dengan merayakan secara terbuka gelar Piala Afrika sebelum pertandingan persahabatan melawan Peru, yang digelar Sabtu lalu dan berakhir dengan kemenangan tim Afrika tersebut dengan skor 2-0.

Sejumlah pemain timnas Maroko pun berada di tengah badai reaksi publik, setelah mereka berinteraksi dengan postingan rekan-rekan mereka dari timnas Senegal.

Menurut situs web Hesport Maroko, krisis meletus setelah sejumlah pemain memberikan tanda "suka" pada postingan para bintang timnas Senegal selama perayaan gelar juara mereka di Stadion Stade de France, meskipun keabsahan penobatan tersebut masih menjadi sengketa hukum internasional.

Situs tersebut menyebutkan bahwa foto-foto yang beredar menunjukkan keterlibatan para pemain seperti Ismail Sibar, Shadi Riad, dan Elias Ben Seghir, serta Samir El Mourabit, Osama Terghaline, dan Yassin Kichta, dalam hal ini, yang semakin memperparah kritik publik terhadap mereka.

Sementara itu, Saybari mengatakan melalui akun Instagram-nya, "Untuk menjelaskan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, saya secara tidak sengaja menyukai sebuah foto di Instagram tanpa menyadarinya."

Pemain PSV Eindhoven asal Belanda itu menambahkan, "Saya memahami kemarahan beberapa orang, tetapi hal itu tidak mengurangi cinta dan dedikasi yang saya miliki terhadap Maroko. Saya selalu membela negara ini dengan bangga. Namun, di saat-saat kemarahan, keluarga tidak boleh dihina karena mereka tidak ada hubungannya dengan semua ini."

Bintang internasional Maroko itu melanjutkan, "Mari kita fokus pada hal yang paling penting, yaitu Piala Dunia mendatang, dan mari kita jaga persatuan kita demi mewujudkan impian kita."

Tim nasional Maroko berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan yang digelar kemarin, Selasa, di Prancis, beberapa hari setelah bermain imbang 1-1 melawan Ekuador di Spanyol.

Kedua pertandingan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk mengikuti Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.