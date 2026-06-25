Siaran langsung... Tindakan mengejutkan dari pelatih Skotlandia setelah Brasil mencetak tiga gol

Pelatih tim nasional Skotlandia, Steve Clark, mundur dari wawancara yang dilakukan dengannya setelah kekalahan mengecewakan timnya 3-0 dari Brasil, dini hari Kamis ini di Piala Dunia 2026.

Berkat dua gol dari Vinícius Júnior dan satu gol lainnya dari Matheus Cunha, Brasil memastikan kemenangan yang menjamin posisi puncak Grup C.

Mimpi Skotlandia di Piala Dunia belum berakhir, namun kebobolan tiga gol ini mungkin akan berdampak sangat merugikan bagi harapan mereka untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.

Skotlandia menempati posisi ketiga di grupnya dengan tiga poin dan selisih gol -3, mengingat delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup akan lolos ke babak berikutnya.

Skotlandia kini harus menunggu hasil pertandingan terakhir di semua grup untuk menentukan nasib akhirnya di Piala Dunia 2026.

Tak lama setelah pertandingan, Clark berbicara kepada “BBC Sport” dalam wawancara televisi pasca-pertandingan, dan jelas terlihat bahwa ia masih merasa kecewa dengan cara kekalahan tersebut.

Menurut laporan surat kabar Inggris “Metro”, menanggapi pertanyaan pertama pewawancara, ia berkata: “Kami membuat segalanya menjadi sulit bagi diri kami sendiri. Itu saja.”

Dia menambahkan: “Kami memberikan gol dan pertandingan kepada mereka. Sungguh mengecewakan.”

Ketika ditanya tentang pandangannya mengenai apa yang akan terjadi sementara Skotlandia menunggu nasibnya, Clark tidak lagi memiliki kata-kata untuk diucapkan, lalu menjawab: “Saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Maaf, saya bahkan tidak bisa memikirkannya,” sebelum tiba-tiba meninggalkan wawancara.

Clark sebelumnya telah menjelaskan bahwa ia bukan penggemar wawancara yang dilakukan langsung di lapangan setelah peluit akhir berbunyi.

Setelah kekalahan 1-0 dari Maroko, Clark mengatakan dalam wawancara yang berlangsung selama 40 detik: “Saya tidak tahu mengapa kita melakukan ini.”