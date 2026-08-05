Seluruh perhatian klub-klub Afrika hari ini, Kamis, tertuju ke markas Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" di ibu kota Mesir, Kairo, tempat berlangsungnya prosesi undian babak pendahuluan dari edisi terbaru turnamen Piala Konfederasi Afrika musim 2026-2027.

Prosesi undian Piala Konfederasi Afrika digelar tepat pukul dua siang waktu Kairo dan Mekkah al-Mukarramah.

Kanal resmi Konfederasi Sepak Bola Afrika di "YouTube" menyiarkan prosesi undian tersebut, bersama berbagai platform "CAF" di media sosial.

Piala Konfederasi merupakan turnamen klub terbesar kedua di Benua Hitam, di mana para peserta berusaha memesan tempat di babak-babak berikutnya dan bersaing memperebutkan gelar kontinental.

USM Alger menyandang gelar juara edisi lalu Piala Konfederasi Afrika, setelah menjuarai turnamen tersebut dengan mengalahkan Zamalek dari Mesir melalui adu penalti di partai final.

Juara Piala Konfederasi Afrika memperoleh hadiah uang sebesar 4 juta dolar, sementara setiap tim yang tersingkir dari kompetisi selama babak pendahuluan memperoleh dana solidaritas sebesar 100 ribu dolar, dalam kerangka kebijakan Konfederasi Afrika untuk mendukung klub-klub peserta.

Hasil undian babak pendahuluan Piala Konfederasi Afrika 2026-2027

Hasil undian akan diperbarui segera setelah diumumkan.

Klub-klub utama peserta Piala Konfederasi Afrika 2026-2027

Mesir: Al Ahly, ZED FC.

Maroko: Raja, AS FAR.

Tunisia: CS Sfaxien, ES Zarzis.

Aljazair: USM Alger, CR Belouizdad.

Libya: Al Ahli Tripoli.

Sudan: Al Ahli Wad Madani, Hilal Port Sudan.

Afrika Selatan: Kaizer Chiefs, Durban City.

Tanzania: Azam United.

Angola: Primeiro de Agosto, Kabuscorp.

Republik Demokratik Kongo: Manyama United.

Nigeria: Ikorodu City, Shooting Stars.

Mali: Real Bamako.

Guinea: Hafia Conakry.

Botswana: Galaxy.

Zambia: Red Arrows.

Pantai Gading: AFAD.

Format Piala Konfederasi Afrika 2026-2027

Klub-klub peserta Piala Konfederasi Afrika dibagi ke dalam beberapa tingkatan sesuai peringkat Konfederasi Afrika, di mana sebagian tim dengan peringkat tertinggi memperoleh keringanan untuk tidak mengikuti babak pendahuluan pertama, sehingga memulai perjalanan mereka dari babak pendahuluan kedua.

Undian babak pendahuluan pertama digelar antara klub-klub unggulan dan non-unggulan, sebelum menentukan pertandingan babak pendahuluan kedua usai berakhirnya tahap pertama.

Klub-klub peserta berupaya mencapai babak grup, kemudian bersaing di babak gugur hingga mencapai partai final.

Jadwal pertandingan Piala Konfederasi Afrika 2026-2027

Babak Pendahuluan Pertama

Pertandingan leg pertama: 4 hingga 6 September 2026.

Pertandingan leg kedua: 11 hingga 13 September 2026.

Babak Pendahuluan Kedua

Pertandingan leg pertama: 16 hingga 18 Oktober 2026.

Pertandingan leg kedua: 23 hingga 25 Oktober 2026.

Babak Grup

Matchday pertama: 27 hingga 29 November 2026.

Matchday kedua: 4 hingga 6 Desember 2026.

Matchday ketiga: 18 hingga 20 Desember 2026.

Matchday keempat: 8 hingga 10 Januari 2027.

Matchday kelima: 15 hingga 17 Januari 2027.

Matchday keenam: 22 hingga 24 Januari 2027.

Babak Gugur

Perempat Final

Leg pertama: 26 hingga 28 Februari 2027.

Leg kedua: 5 hingga 7 Maret 2027.

Semifinal

Leg pertama: 9 hingga 11 April 2027.

Leg kedua: 16 hingga 18 April 2027.

Final

Selama periode 9 hingga 31 Mei 2027.

Tanggal final belum ditentukan.