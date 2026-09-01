Siapa yang Menang? Ounahi Bersaing dengan Bintang Aljazair untuk Bergabung ke Al Ittihad

Pemain Maroko Ez Abde eh, Ez Eddine Ounahi, pemain Girona, masuk dalam daftar kandidat untuk bergabung dengan skuad Al Ittihad Saudi, selama periode transfer saat ini, di tengah langkah manajemen klub untuk memperkuat lini tengah dengan pemain baru.

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", Ounahi telah masuk dalam daftar opsi yang berada di atas meja manajemen Al Ittihad, bersama pemain Aljazair Hicham Boudaoui, pemain Nice Prancis, dan pemain Kolombia Richard Rios, pemain Benfica Portugal.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pemain Kroasia Marcelo Brozovic, mantan gelandang Al Nassr, juga masuk dalam opsi, tetapi dengan persentase lebih rendah dibandingkan nama-nama lainnya.

Manajemen Al Ittihad berupaya untuk menuntaskan kesepakatan seorang gelandang baru, setelah menjalin negosiasi dengan lebih dari satu nama selama periode lalu, di mana mereka sempat melangkah cukup jauh dalam negosiasi merekrut pemain Jepang Ritsu Doan, sayap Eintracht Frankfurt Jerman, sebelum negosiasi tersebut menghadapi sejumlah kesulitan dari pihak pemain.

Langkah Al Ittihad tidak berhenti sampai di situ, di mana manajemen sebelumnya sempat menempatkan pemain Belgia Johan Bakayoko, pemain Leipzig Jerman, dan pemain Chile Dario Osorio, pemain Midtjylland Denmark, dalam daftar opsi yang memungkinkan, bersama pemain Aljazair Riyad Mahrez, yang meninggalkan Al Ahli setelah berakhirnya musim lalu.

Dengan demikian, persaingan memanas di dalam daftar Al Ittihad antara Ounahi, Boudaoui, dan Rios, menanti keputusan manajemen Al Ittihad mengenai pemain yang akan mendapatkan prioritas untuk memperkuat lini tengah tim pada fase mendatang.

