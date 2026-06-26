Siapa yang memimpin pertarungan memperebutkan posisi teratas? Deschamps absen dalam pertandingan penentu antara Prancis dan Norwegia

Dalam ujian terberat sepanjang kariernya, Didier Deschamps mendapati dirinya terpecah antara dua tugas: mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, dan memimpin tim nasional Prancis dalam pertarungan memperebutkan puncak Grup A di Piala Dunia.

Sementara Jay Stéphane, asisten pelatih Les Bleus, mengambil alih tugas sementara, pertanyaan tetap menggantung: sejauh mana Deschamps akan memengaruhi jalannya pertandingan dari balik layar?

Guy Stéphane mengambil alih tugas berbicara dalam konferensi pers prapertandingan melawan Norwegia atas nama Deschamps, setelah pelatih Prancis itu meninggalkan Amerika Serikat dengan tergesa-gesa menyusul kabar meninggalnya ibunya, Jeanette, pada usia 89 tahun, setelah kemenangan atas Irak pada hari Selasa.

Deschamps absen dalam laga krusial melawan Norwegia, yang akan menentukan pemuncak Grup A dan jalur lolos ke babak 32 besar. Selama ia absen, asistennya yang berpengalaman, Jay Stefan, akan memimpin tim dan menyampaikan instruksi.

Komunikasi Berlanjut Hingga Hari Pemakaman

Meskipun sedang berduka, komunikasi antara Deschamps dan stafnya tetap terjalin. Dalam konferensi pers, Stefan berkata dengan nada haru: “Pikiran saya bersama Didier dan keluarganya. Kami sering berkomunikasi, termasuk beberapa menit yang lalu, dan hal ini akan berlanjut hingga pertandingan, meskipun besok adalah hari pemakaman. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat situasi ini terasa senormal mungkin.”

Deschamps dijadwalkan kembali ke Amerika Serikat “malam Jumat hingga Sabtu pagi”, beberapa jam setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya.

Deschamps bersikeras untuk mengakhiri babak pertama sebagai pemuncak klasemen, seperti yang dijelaskan oleh Stéphane: “Didier menginginkan posisi pertama, seperti halnya seluruh tim, karena situasi logistiknya sangat berbeda,” karena menempati posisi kedua berarti waktu perjalanan yang lebih lama serta kondisi yang lebih sulit dalam hal jadwal dan suhu.