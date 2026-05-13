Siapa yang Memiliki Jumlah Assist Terbanyak dalam Sejarah Piala Dunia FIFA?

Pemain pria mana yang memiliki jumlah assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia?

Beberapa pemain terbaik yang pernah bermain di lapangan masuk dalam daftar pemain dengan assist terbanyak di Piala Dunia.

10 besar daftar ini mencakup ikon Brasil Pele, mantan kapten Inggris David Beckham, serta duo Jerman Bastian Schweinsteiger dan Thomas Muller.

Satu-satunya pemain aktif yang berpotensi menggeser posisi Diego Maradona, ikon Argentina, adalah rekan senegaranya Lionel Messi menjelang turnamen 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Argentina akan menghadapi pertandingan melawan Aljazair, Austria, dan Yordania, sehingga Messi kemungkinan besar akan bersemangat menyambut prospek menjadi pembuat assist terbanyak dalam sejarah kompetisi ini.

10 besarnya adalah sebagai berikut:

FIFA hanya mencatat statistik assist sejak tahun 1966, sehingga turnamen sebelumnya tidak tercantum dalam tabel ini.

Peringkat Pemain (Negara) Assist Penampilan 10 Bastian Schweinsteiger (Jerman) Enam 20 9 Thomas Müller (Jerman) Enam 19 8 Thomas Hassler (Jerman) Enam 14 7 Pele (Brasil) Enam 14 Ke-6 David Beckham (Inggris) Enam 13 5 Francesco Totti (Italia) Enam 11 Ke-4 Grzergorz Lato (Polandia) Tujuh 20 3 Pierre Littbarski (Jerman) Tujuh 18 2 Lionel Messi (Argentina) Delapan 26 1 Diego Maradona (Argentina) Delapan 21

Pemain pria mana yang mencatatkan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia?

Tidak mengherankan jika pemain dengan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia adalah legenda Brasil, Pele.

Bermain di Piala Dunia 1970, Pele mencatatkan enam assist dalam enam pertandingan, saat Brasil meraih gelar juara.

Mereka memuncaki grup mereka dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan; mereka mengalahkan Cekoslowakia 4-1, mengalahkan juara bertahan Inggris 1-0, dan menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan 3-2 atas Rumania.

Di perempat final, mereka mengalahkan Peru 4-2, dan menaklukkan Uruguay 3-1 di semifinal. Kemudian, di final melawan Italia, Brasil membuktikan diri sebagai tim terbaik di dunia dengan menghancurkan Italia 4-1.

Peringkat Pemain (Negara) Assist (Penampilan) Turnamen =3 Robert Gadocha (Polandia) Lima (Tujuh) Piala Dunia 1974 =3 Diego Maradona (Argentina) Lima (Tujuh) Piala Dunia 1986 =3 Pierre Littbarski (Jerman Barat) Lima (Tujuh) Piala Dunia 1982 Posisi ke-2 Thomas Hassler (Jerman Barat) Lima (Lima) Piala Dunia 1994 Juara Pele (Brasil) Enam (Enam) Piala Dunia 1970

Pemain wanita mana yang memiliki assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia?

FIFA baru mulai mencatat statistik assist sejak tahun 2003, sehingga Piala Dunia Wanita dari tahun 1991 hingga 1999 tidak tercakup.

Ada dua perwakilan dari Tim Nasional Wanita Amerika Serikat, yaitu Alex Morgan dan Mia Hamm, yang keduanya mencatatkan lima assist dalam penampilan mereka di turnamen tersebut.

Pemain yang mencatatkan assist terbanyak dalam satu turnamen adalah Maren Meinert, yang tampil gemilang pada turnamen tahun 2003.

Jerman menjuarai Piala Dunia 2003 setelah mengalahkan Swedia 2-1 di final. Tim asuhan Meinert tampil sangat produktif sepanjang turnamen, mencetak 13 gol dalam tiga pertandingan di babak penyisihan grup, termasuk kemenangan 6-1 atas Argentina, dan mereka kemudian mengalahkan Rusia 7-1 serta Amerika Serikat 3-0 sebelum final yang menjadi puncak turnamen.

Peringkat Pemain (Negara) Assist Turnamen yang diikuti =5 Therese Sjogran (Swedia) Lima Empat (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (Amerika Serikat) Lima Tiga (2011, 2019, 2023) =5 Sherida Spitse (Belanda) Lima Dua (2019, 2023) =5 Renate Lingor (Jerman) Lima Dua (2003, 2007) =5 Victoria Sandell (Swedia) Lima Dua (2003, 2007) =5 Mia Hamm (Amerika Serikat) Lima Satu (2003) =3 Aya Miyama (Jepang) Enam Dua (2011, 2015) =3 Birgit Prinz (Jerman) Enam Dua (2003, 2007) =1 Megan Rapinoe (Amerika Serikat) Tujuh Tiga (2011, 2015, 2019) =1 Maren Meinert (Jerman) Tujuh Satu (2003)

Pemain wanita mana yang memiliki assist terbanyak dalam satu Piala Dunia?

Hamm mungkin adalah nama paling terkenal dalam daftar ini, setelah mencatatkan lima assist sepanjang Piala Dunia 2003. Hebatnya, empat dari lima pemain teratas dengan assist terbanyak dalam satu Piala Dunia melakukannya pada turnamen 2003.

Termasuk di antaranya adalah Meinert, yang berhasil mencatatkan tujuh assist sepanjang turnamen.

Birgit Prinz, rekan setimnya di timnas Jerman, mencatatkan lima assist di Piala Dunia 2003 saat Jerman menyapu bersih semua lawannya dalam perjalanan menuju gelar juara.

Tim AS asuhan Hamm kalah 3-0 dari Jerman di semifinal, sementara Swedia asuhan Victoria Sandell harus puas menjadi runner-up.

Pada Piala Dunia 2011, Jepang menjadi juara akhirnya dan Aya Miyama menjadi pemain kunci dalam performa tersebut, saat timnya lolos dari grup yang juga dihuni Inggris, Meksiko, dan Selandia Baru - kalah dari Inggris dan mengalahkan dua lawan lainnya - sebelum mengalahkan Jerman setelah perpanjangan waktu di perempat final, Swedia di semifinal, dan Prancis di final.