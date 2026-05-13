Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Siapa yang Memiliki Jumlah Assist Terbanyak dalam Sejarah Piala Dunia FIFA?

Pemain mana yang memiliki jumlah assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia menjelang turnamen 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada? Turnamen ini telah dimeriahkan oleh sejumlah pemain paling berbakat yang pernah ada, tetapi siapa di antara mereka yang telah memberikan umpan terbanyak untuk rekan-rekan setimnya? Dan mungkinkah akan muncul raja assist baru pada akhir musim panas nanti?

Pemain pria mana yang memiliki jumlah assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia? 

Beberapa pemain terbaik yang pernah bermain di lapangan masuk dalam daftar pemain dengan assist terbanyak di Piala Dunia. 

10 besar daftar ini mencakup ikon Brasil Pele, mantan kapten Inggris David Beckham, serta duo Jerman Bastian Schweinsteiger dan Thomas Muller.

Satu-satunya pemain aktif yang berpotensi menggeser posisi Diego Maradona, ikon Argentina, adalah rekan senegaranya Lionel Messi menjelang turnamen 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 

Argentina akan menghadapi pertandingan melawan Aljazair, Austria, dan Yordania, sehingga Messi kemungkinan besar akan bersemangat menyambut prospek menjadi pembuat assist terbanyak dalam sejarah kompetisi ini. 

10 besarnya adalah sebagai berikut:

FIFA hanya mencatat statistik assist sejak tahun 1966, sehingga turnamen sebelumnya tidak tercantum dalam tabel ini. 

PeringkatPemain (Negara)AssistPenampilan
10Bastian Schweinsteiger (Jerman)Enam20
9Thomas Müller (Jerman)Enam19
8Thomas Hassler (Jerman)Enam14
7Pele (Brasil)Enam14
Ke-6David Beckham (Inggris)Enam13
5Francesco Totti (Italia)Enam11
Ke-4Grzergorz Lato (Polandia)Tujuh20
3Pierre Littbarski (Jerman)Tujuh18
2Lionel Messi (Argentina)Delapan26
1Diego Maradona (Argentina)Delapan21

Pemain pria mana yang mencatatkan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia? 

Tidak mengherankan jika pemain dengan assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia adalah legenda Brasil, Pele. 

Bermain di Piala Dunia 1970, Pele mencatatkan enam assist dalam enam pertandingan, saat Brasil meraih gelar juara. 

Mereka memuncaki grup mereka dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan; mereka mengalahkan Cekoslowakia 4-1, mengalahkan juara bertahan Inggris 1-0, dan menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan 3-2 atas Rumania.

Di perempat final, mereka mengalahkan Peru 4-2, dan menaklukkan Uruguay 3-1 di semifinal. Kemudian, di final melawan Italia, Brasil membuktikan diri sebagai tim terbaik di dunia dengan menghancurkan Italia 4-1. 

PeringkatPemain (Negara)Assist (Penampilan)Turnamen
=3Robert Gadocha (Polandia)Lima (Tujuh)Piala Dunia 1974
=3Diego Maradona (Argentina)Lima (Tujuh)Piala Dunia 1986
=3Pierre Littbarski (Jerman Barat)Lima (Tujuh)Piala Dunia 1982
Posisi ke-2Thomas Hassler (Jerman Barat)Lima (Lima)Piala Dunia 1994
JuaraPele (Brasil) Enam (Enam)Piala Dunia 1970

Pemain wanita mana yang memiliki assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia? 

FIFA baru mulai mencatat statistik assist sejak tahun 2003, sehingga Piala Dunia Wanita dari tahun 1991 hingga 1999 tidak tercakup. 

Ada dua perwakilan dari Tim Nasional Wanita Amerika Serikat, yaitu Alex Morgan dan Mia Hamm, yang keduanya mencatatkan lima assist dalam penampilan mereka di turnamen tersebut. 

Pemain yang mencatatkan assist terbanyak dalam satu turnamen adalah Maren Meinert, yang tampil gemilang pada turnamen tahun 2003. 

Jerman menjuarai Piala Dunia 2003 setelah mengalahkan Swedia 2-1 di final. Tim asuhan Meinert tampil sangat produktif sepanjang turnamen, mencetak 13 gol dalam tiga pertandingan di babak penyisihan grup, termasuk kemenangan 6-1 atas Argentina, dan mereka kemudian mengalahkan Rusia 7-1 serta Amerika Serikat 3-0 sebelum final yang menjadi puncak turnamen.

PeringkatPemain (Negara)AssistTurnamen yang diikuti
=5Therese Sjogran (Swedia)LimaEmpat (2003, 2007, 2011, 2015) 
=5Alex Morgan (Amerika Serikat)LimaTiga (2011, 2019, 2023)
=5Sherida Spitse (Belanda)LimaDua (2019, 2023)
=5Renate Lingor (Jerman)LimaDua (2003, 2007)
=5Victoria Sandell (Swedia)LimaDua (2003, 2007)
=5Mia Hamm (Amerika Serikat)LimaSatu (2003)
=3Aya Miyama (Jepang)EnamDua (2011, 2015)
=3Birgit Prinz (Jerman)EnamDua (2003, 2007)
=1Megan Rapinoe (Amerika Serikat)TujuhTiga (2011, 2015, 2019)
=1Maren Meinert (Jerman)TujuhSatu (2003)

Pemain wanita mana yang memiliki assist terbanyak dalam satu Piala Dunia?

Hamm mungkin adalah nama paling terkenal dalam daftar ini, setelah mencatatkan lima assist sepanjang Piala Dunia 2003. Hebatnya, empat dari lima pemain teratas dengan assist terbanyak dalam satu Piala Dunia melakukannya pada turnamen 2003. 

Termasuk di antaranya adalah Meinert, yang berhasil mencatatkan tujuh assist sepanjang turnamen. 

Birgit Prinz, rekan setimnya di timnas Jerman, mencatatkan lima assist di Piala Dunia 2003 saat Jerman menyapu bersih semua lawannya dalam perjalanan menuju gelar juara. 

Tim AS asuhan Hamm kalah 3-0 dari Jerman di semifinal, sementara Swedia asuhan Victoria Sandell harus puas menjadi runner-up. 

Pada Piala Dunia 2011, Jepang menjadi juara akhirnya dan Aya Miyama menjadi pemain kunci dalam performa tersebut, saat timnya lolos dari grup yang juga dihuni Inggris, Meksiko, dan Selandia Baru - kalah dari Inggris dan mengalahkan dua lawan lainnya - sebelum mengalahkan Jerman setelah perpanjangan waktu di perempat final, Swedia di semifinal, dan Prancis di final.

PeringkatPemain (Negara)Assist  Turnamen
=3Victoria Sandell (Swedia)EmpatPiala Dunia 2003
=3Aya Miyama (Jepang)EmpatPiala Dunia 2011
=2Mia Hamm (Amerika Serikat)LimaPiala Dunia 2003
=2Birgit Prinz (Jerman)Lima Piala Dunia 2003
JuaraMaren Meinert (Jerman)Tujuh Piala Dunia 2003
