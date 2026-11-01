Federico Valverde Federico Valverde menjelma menjadi pilihan utama di posisi bek kanan Real Madrid, setelah terus tampil impresif di posisi tersebut, meski ia sebenarnya tidak menyukai bermain di sana. Hal ini menjadikan ketajamannya sebagai salah satu sorotan utama awal musim ini di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Pemain asal Uruguay itu tak sekadar bersinar, tetapi juga menampilkan performa luar biasa yang turut mengangkat level permainan Los Blancos, di tengah kondisi yang memaksa terjadinya perubahan ini, baik bagi pelatih maupun tim.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan, bahwa kartu merah Vinicius Junior saat melawan Villarreal mengembalikan Valverde ke posisi bek kanan, di mana ia tampil gemilang dalam El Clasico, sebelum terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-62 setelah tidak lagi mampu melanjutkan permainan.

Pemain asal Uruguay itu kembali berhasil menjalankan tugasnya di posisi tersebut, setelah membuktikan kemampuannya memberikan nilai tambah meski tidak menyukai bermain di sana.

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Dari posisi ini, Valverde memimpin Los Blancos dengan penampilan luar biasa, di mana ia menciptakan gol Diomande, yang mencetak gol pertamanya dengan seragam Real Madrid. Ia juga menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang selama pertandingan, bersama dengan Diomande, setelah masing-masing menciptakan 3 peluang. Ia menempati urutan kedua dalam jumlah umpan tuntas di sepertiga akhir lapangan dengan 12 umpan, di belakang Arda Guler yang menuntaskan 18 umpan.

Di sisi defensif, Valverde merebut bola sebanyak 4 kali, melakukan dua intersepsi, menghalau bola satu kali, dan berhasil dalam satu-satunya upaya tekelnya terhadap lawan. Ia juga memenangi 4 dari 5 duel, dan tak satu pun pemain yang mampu melewatinya sepanjang pertandingan.

Pertandingan leg kedua di Roma menyaksikan Valverde memulai laga di posisi gelandang poros ganda bersama Aurelien Tchouameni, tetapi masuknya Arda Guler menggantikan Dumfries, yang mengisi posisi bek kanan pada malam itu, menegaskan terjadinya perubahan yang memang telah diprediksi dalam susunan pemain.

Valverde kembali lagi ke posisi bek kanan, yang menyebabkan hilangnya dua nama dari susunan pemain utama, yaitu Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, meski keduanya secara alami mengisi posisi bek kanan.

Kemunculan Arnold dan Dumfries secara bertahap menurun dalam susunan pemain utama Real Madrid. Pemain pertama bergabung ke tim pada musim panas 2025, setelah menjadi peluang yang tersedia di bursa transfer menjelang berakhirnya kontraknya, pada saat klub Los Blancos membutuhkan pengganti alami bagi Dani Carvajal.

Real Madrid membayar 12 juta euro agar Arnold diizinkan tampil di Piala Dunia Antarklub, dan di sana pemain asal Inggris itu mulai bersinar dengan memberikan umpan-umpan kunci, tetapi pada saat yang sama ia menunjukkan sejumlah kelemahan di sisi defensif.

Cedera otot yang berulang menambah penderitaan Arnold, karena ia mengalami tiga cedera, dua di antaranya membuatnya absen dalam waktu yang lama, yang membuatnya hanya tampil dalam 30 pertandingan, dengan rincian 21 pertandingan di La Liga dan 9 pertandingan di Liga Champions.

Selama musim ini, Arnold tampil di posisi gelandang poros ganda melawan Inter, karena absennya Arda Guler, Eduardo Camavinga, dan Bernardo Silva.

Namun sejak Mourinho mengubah keputusannya dan mengandalkan Valverde di posisi bek kanan, Arnold hanya tampil selama 53 menit, dengan rincian 52 menit melawan Villarreal dan hanya satu menit di El Clasico.

Di sisi lain, ada pemain asal Belanda, Denzel Dumfries, yang didatangkan Real Madrid tahun ini dengan nilai 20 juta euro yang dibayarkan kepada Inter.

Pemain itu tampil dalam 10 dari 13 pertandingan resmi yang dijalani Los Blancos, dengan total hampir 600 menit.

Selama jeda internasional pada bulan September, pelatih Xavi mengandalkannya selama 350 dari 360 menit yang memungkinkan, tetapi Mourinho, yang secara terang-terangan meminta untuk mendatangkannya, hingga kini belum memberikan kepercayaan yang cukup kepadanya untuk tampil lebih banyak.

Pelatih asal Portugal itu sempat berbicara tentang situasi para pemain di awal musim, ketika ditanya soal Arnold dan Dumfries, dan jawabannya tegas: "Tidak mungkin membayangkan salah satu dari mereka bermain 60 pertandingan, sementara yang lain tidak tampil dalam satu pertandingan pun. Atau salah satu bermain 10 pertandingan dan yang lain 50 pertandingan. Ini tidak mungkin, karena kami memiliki kualitas yang besar".

Namun untuk saat ini Mourinho menetapkan untuk mengandalkan Valverde di posisi bek kanan, sehingga Arnold dan Dumfries berada dalam situasi sulit, setelah peluang mereka untuk tampil secara reguler menurun.

Laga melawan Racing pun menjadi peluang baru bagi duo tersebut untuk membuktikan kelayakannya mendapatkan tempat di susunan pemain utama, menyusul dicoretnya Valverde karena belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya saat laga El Clasico melawan Barcelona, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan Mourinho.