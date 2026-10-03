Siapa yang Mampu Menghentikan Sang Matador? Spanyol "Menjinakkan" yang Mustahil dan Melanjutkan Kisah Epiknya

Timnas Spanyol meraih kemenangan telak 3-1 atas Republik Ceko, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam ini di Stadion Carlos Tartiere, Kota Oviedo, dalam ajang pekan ketiga UEFA Nations League.

Lamine Yamal membuka keunggulan untuk Spanyol pada menit ke-5, setelah menerima bola di tepi kotak penalti, melewati seorang bek sebelum melepaskan tembakan indah dengan kaki kirinya ke arah tiang jauh, yang gagal dihalau kiper Kinsky. Sayap Barcelona itu melanjutkan kebiasaannya mencetak gol lebih awal, setelah mencetak gol pertama Spanyol dalam 3 pertandingan beruntun.

Rodri menambah gol kedua sebelum setengah jam berlalu, setelah Pedri menerobos ke dalam kotak penalti, dan bola sampai ke gelandang tersebut usai upaya pertahanan Ceko menghalaunya, sehingga Rodri melepaskan tembakan keras dan akurat yang bersarang di gawang, memberi Spanyol keunggulan yang nyaman sebelum akhir babak pertama.

Pada awal babak kedua, Luis de la Fuente melakukan sejumlah pergantian, mengistirahatkan Lamine Yamal dan Alex Baena, serta memasukkan Victor Munoz dan Jeremy Pino, sebelum memasukkan Mikel Merino dan Fermin Lopez menggantikan Pedri dan Dani Olmo, dalam upaya menjaga irama tim dan memberi kesempatan bermain kepada elemen-elemen baru.

Timnas Ceko berhasil memperkecil ketertinggalan pada sekitar menit ke-70, setelah Jiri Slama memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti, dan melepaskan tembakan mendatar yang terukur ke arah tiang jauh, yang bersarang di gawang David Raya, sehingga pertandingan kembali ke suasana persaingan.

Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan, setelah Rayan Nadri memanfaatkan kesalahan David Raya dan menendang bola ke dalam gawang, tetapi wasit menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran terhadap Robin Le Normand, sehingga Spanyol tetap unggul.

Timnas Ceko mengalami pukulan baru menjelang akhir pertandingan, setelah Ladislav Krejci mendapat kartu kuning kedua, sehingga ia diusir usai menjatuhkan serangan Spanyol, sebelum Mikel Merino memastikan kemenangan dengan gol ketiga pada menit terakhir, memanfaatkan bola muntah dari kiper Kinsky setelah upaya Victor Munoz, untuk menempatkannya di gawang dan menegaskan kemenangan "La Roja" 3-1.

Dengan kemenangan ini, Spanyol melanjutkan awal yang sempurna di UEFA Nations League, setelah meraih kemenangan ketiga secara beruntun, usai mengalahkan Inggris dan Kroasia, sementara perolehan poin Republik Ceko tetap tanpa poin di grup tersebut.