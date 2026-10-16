Real Madrid melewati 12 ujian berat dalam laga menghadapi Roma di Liga Champions, dan bukan hanya berhasil selamat dari pertandingan tersebut, tetapi juga keluar sebagai pemenang berkat Jude Bellingham? Bukan, melainkan berkat Arda Guler, di samping campur tangan ilahi dari kiper Thibaut Courtois lebih dulu, lalu Endrick.

Meski duet tersebut menurun dalam daftar pemain berdasarkan jumlah menit bermain, keduanya justru berubah menjadi pahlawan bagi skuat Real Madrid di Stadion Olimpico.

Sementara bagi striker asal Brasil itu, ia meraih pencapaian ganda: mencetak gol ke gawang tim besutan Gian Piero Gasperini, sekaligus memberikan jawaban lain terhadap rumor yang terus berlanjut soal masa depannya, dan apakah ia sudah mengambil pilihan tepat dengan bertahan atau tidak.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Endrick menunjukkan kemampuannya dengan jelas melalui sundulan indah yang menjadi gol penyeimbang 3-3, selain penampilan keseluruhannya, karena ia berhasil melakukan dua aksi dribel, dua kali lebih banyak dari yang dilakukan Kylian Mbappe misalnya, sehingga menjadi sumber gangguan yang terus-menerus bagi lini belakang Roma.

Pelatih Mourinho sebelumnya telah menegaskan pada Agustus lalu, selama periode bursa transfer musim panas, bahwa pemilik nomor punggung 9 itu tidak akan meninggalkan Valdebebas, sebelum ia mengulangi sikapnya ketika ditanya soal cedera otot berkepanjangan yang dialami striker tersebut.

Dan seperti yang diberitakan surat kabar "AS" sejak musim panas, pelatih menilai Endrick lebih cocok bermain di sayap kanan ketimbang menempati posisi penyerang murni, dan hal itu memang telah ia buktikan melawan Roma.

Karena alasan inilah, Mourinho meminta perekrutan pemain dengan karakteristik berbeda, dan memilih Espi dari antara tiga nama yang disodorkan Juni Calafat di kantornya.

Pelatih menilai bahwa pemain Spanyol yang datang dari Valencia itu, bersama pemain internasional Brasil tersebut, mampu bermain bersama, karena formasi yang ia terapkan memungkinkan keduanya dipadukan.

Penampilan ini merupakan langkah besar dalam perjalanan karier Endrick, yang pada saat yang sama terus bersandar pada keimanannya, karena ia berkata usai pertandingan: "Saya sedang berbicara dengan Tuhan," dan ia juga mengandalkan pengalaman serta kebijaksanaan pelatihnya, dengan menjelaskan: "Jika saya harus bermain, Mourinho akan menurunkan saya.

Dan jika tidak demikian, saya tidak akan bermain. Dia akan memilih apa yang terbaik bagi saya, dan saya akan selalu siap membantu sebisa mungkin."

Para pejabat klub meyakini bahwa apa yang terjadi di Roma bisa menjadi titik awal baru bagi Endrick, sehingga perjalanan sesungguhnya dimulai dari ibu kota Italia.



